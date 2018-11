Bad Lausick/Borna

Eng wurde es bei diesem Schwertransport in mehrfacher Hinsicht: Jeweils 40 Meter maßen die drei Brücken-Segmente, die von der Thierbacher Niederlassung des Bad Lausicker Betonwerkes am Mittwochabend auf die Reise gehen sollen. Jeder der drei Spezial-LKW bringt es damit auf 55 Meter Länge. Diese Fahrzeuge über die Bundesstraße 95 – die zurzeit ja eine einzige Baustelle mit gesperrten Spuren und vielen Fahrbahn-Verschwenkungen ist – zur Autobahn 38 zu bugsieren, erweist sich selbst für die gestandenen Fahrer als Herausforderung. Hinzu kommt der zeitliche Druck, denn die LKW können erst 22 Stunden später als geplant nach Mücheln aufbrechen. Dort aber müssen die Brückenteile bereits in der Nacht zu Donnerstag an ihre Plätze gehievt werden.

Geplanter Beginn am Dienstagabend geplatzt

Von Mittwoch, 23 Uhr, bis Donnerstag, 4 Uhr, ist die Sperrpause auf der Bahnstrecke nahe Mücheln ( Sachsen-Anhalt) beantragt und genehmigt worden. Dass zeitlicher Verzug den Bahnverkehr durcheinanderwirbeln wird, ist damit also ausgeschlossen. Doch die drei LKW konnten sich schon nicht am Dienstagabend – wie es geplant war – in Thierbach auf den Weg machen. „Die Sicherung der 90 Tonnen schweren Träger reichte nicht aus. Die Transportfirma musste nachbessern“, sagte Tino Kleinert, Betriebsleiter Sonderfertigung. Die drei Verbund-Fertigteilträger, die aus Stahl und einem Betonspiegel bestehen, sollen eine Landstraße über die ICE-Trasse Leipzig/Halle– Erfurt führen.

Die Niederlassung des Betonwerks Bad Lausick schickt am Mittwochabend 40 Meter lange Brückenteile auf die Reise – eine Herausforderung, selbst für die Thierbacher Spezialisten.

TÜV gibt grünes Licht für Transport

„Wir haben in diesem Jahr bereits mehrere solcher Transporte veranlasst, doch so lang waren die Teile bisher nicht“, so Kleinert. Seit Jahren arbeite man dabei gut mit der Firma Kahl zusammen. Jeder Transport sei aufgrund der unterschiedlichen Formen und Lasten etwas Neues. Ehe die LKW – durch Polizeifahrzeuge begleitet – auf die Straße dürften, müsse der TÜV die Ladung freigeben – um sicherzustellen, dass unterwegs nichts ins Wanken oder Rutschen komme. Da aktuell zahlreiche Brücken über Bahntrassen saniert oder durch Neubauten ersetzt würden, gebe es für das Betonwerk Bad Lausick zahlreiche Aufträge für dieses Spezialgebiet. „Vor zwei Jahren haben wir für solche Sonderfertigungen in Thierbach eine neue Halle in Betrieb genommen. Das ist inzwischen der fünfte große Auftrag, und auch für 2019 gibt es bereits Verträge.“ Die Baustellen liegen vor allem in Mitteldeutschland.

Von Ekkehard Schulreich