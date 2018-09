In einer Freiluftgalerie im Grimmaer Ortsteil Höfgen zeigt der Fotograf Gerhard Weber Bilder eines Langzeitprojektes. Der Fotograf ist sein der Wende in den Dörfern der Region unterwegs, um Menschen in ihrem ländlichen Umfeld zu porträtieren. Die Arbeiten, die in 28 Jahren entstanden, sind inzwischen prämiert worden.