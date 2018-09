Bad Lausick

Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat Wort gehalten: Im November 2017 hatte er die Sächsische Bläserphilharmonie besucht und eine Einladung nach Berlin ausgesprochen.

Bläserphilharmonie spielt beim Bürgerfest

Die wird nun eingelöst. Am Sonnabend spielt das Orchester beim Bürgerfest des Bundespräsidenten im Park von Schloss Bellevue. Begonnen hat die neue Saison für das Ensemble allerdings deutlich früher: Bereits seit Mitte August sind die Philharmonie und die kleineren Formationen wie Blechbläser-Quintett und Neue Scherbelberger im Kulturraum unterwegs – so in Geithain, Großbothen und am Stammsitz Bad Lausick selbst.

Gabriele Hegner ist Geschäftsführerin der Deutschen Bläserakademie in Bad Lausick. Quelle: Jens Paul Taubert

„Auf dem Fest des Bundespräsidenten auftreten zu können, freut uns sehr“, sagt Gabriele Hegner, die seit dem Frühjahr das Träger-Unternehmen von Sächsischer Bläserphilharmonie und Deutscher Bläserakademie leitet. Das stärke zweifellos die Bekanntheit des Orchesters. Doch ein Hauptbetätigungsfeld sei der Kulturraum Leipziger Raum, gebildet aus den die Stadt Leipzig umfassenden Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Das zeige sich zum Beispiel an den Anrechtsreihen in Bad Lausick und Trebsen. Aufgrund der hohen Nachfrage wird jetzt in der Kurstadt eine dritte Anrechtsreihe aufgelegt, die Zahl der Konzerte zudem von vier auf fünf aufgestockt: „Damit wir überhaupt wieder Karten haben, die in den freien Verkauf gelangen.“ Erstmals wolle man, dem Wunsch des Publikums entsprechend, ein Catering anbieten.

Aufstockung in Trebsen nichts ausgeschlossen

In Trebsen bleibe es bei einer Anrechtsreihe, Aufstockung künftig nicht ausgeschlossen. Zu den wichtigen Aktivitäten des Orchesters in der Region zählen Veranstaltungen für und mit Schulen. Deshalb wird es in der Woche vor Weihnachten unter anderem in Torgau, Elstertrebnitz und im Leipziger Gewandhaus Aufführungen von Tschaikowskis „Nussknacker“ geben.

Abgesteckt sei außerdem bereits das Neujahrskonzert, das im Januar in Oschatz, Trebsen, Bad Lausick, Wurzen, Geithain, Colditz und Markkleeberg zu erleben sei, so Hegner: „Wir bieten zusammen mit dem Leipziger Tenor Stefan Gogolka ein höchst amüsantes ,Dinner for you – James allein zu Haus‘, eine Fortsetzung unseres besonders beliebten Neujahrsprogrammes ‚Dinner for you‘.“

Debüt in der Leipziger Universitätskirche

In der neu aufgebauten Leipziger Universitätskirche gibt die Bläserphilharmonie am 29. September ihr Debüt: Dann erklingen gemeinsam mit dem Universitätsorganisten Daniel Beilschmidt Werke für Orgel und Orchester. Ein Konzert, das am 21. November auch im Wurzener Dom zu hören ist. wenn die Sächsische Bläserphilharmonie Anfang Oktober – wie seit vielen Jahren – zum Sauerland-Musikfestival reist, erlebt unter anderem „Florentines Reise“ eine Wiederaufführung. Ebenfalls im Oktober ist Köln Reiseziel: Hier musiziert man gemeinsam mit der Kölner Philharmonie und mehreren Chören.

Zahlreiche Konzerttermine

Zurück in Sachsen, folgt am 4. November im „Heide-Spa“ in Bad Düben ein großes Konzert mit „Leichter Klassik“. Zudem ist das Orchester zu einer Veranstaltung zum Thema „Schicksalsgemeinschaft - Europas Zukunft hundert Jahre nach dem ersten Weltkriegsende“ auf Schloss Hubertusburg in Wermsdorf eingeladen. Das Weihnachtsprogramm, das am 1. Dezember bei der TDE in Espenhain Premiere hat, wird tags darauf in der Berliner Philharmonie auf die Bühne gebracht.

„Eng verzahnt mit alldem ist die Akademie-Arbeit“, sagt Gabriele Hegner. Fortbildungen für Dirigenten stünden im November an. Gemeinsam mit der Berliner Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ gestalte man Kurse für Komponisten und Dirigenten.

Hegner: „Wir sind auf einem guten Weg“

Neben der Förderung durch den Kulturraum versuche man, selbst Geld zu erwirtschaften, werbe aber gezielt auch in der Wirtschaft um Unterstützung. „Das ist unverzichtbar, um unsere Projekte umzusetzen und unserem künstlerischen Anspruch gerecht zu werden.“ Dass Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) bei ihrem Besuch in Bad Lausick auf die Aufstockung der Kulturraum-Förderung verwies, behalte sie im Ohr, sagt Hegner: „Ich denke, wir sind mit dem Land, den Landkreisen und den Kommunen auf einem guten Weg.“

Karten für die Anrechtsreihen, die in Bad Lausick am 26. Oktober und in Trebsen am 9. Dezember beginnen, gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation in Bad Lausick beziehungsweise in der Trebsener Stadtbibliothek.

Von Ekkehard Schulreich