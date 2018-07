Grimma

Sie hatten einen sehr weiten Weg auf sich genommen: Die Enkel des Hängebrückenerbauers Paul Bleichert, Peter und Daniel Paterson, weilten am Dienstag in Grimma, um dem bekannten Bauwerk ihres Großvaters Paul Bleichert – der Hängebrücke – einen erstmals Besuch abzustatten.

Spurensuche in der Region

Peter Paterson (73) wohnt in Nairobi in Kenia, sein Bruder Daniel (78) in Adelaide in Australien. Beide sind in Begleitung von Ehefrau beziehungsweise Tochter nach Deutschland gekommen, um unter fachkundiger Führung von Dr. Helga Lemme die Orte zu besuchen, an denen ihre Mutter aufgewachsen ist.

Berühmter Urgroßvater

Gemeint war damit neben Leipzig auch Klinga unweit von Grimma. Prominenter Verwandter der Beiden war ihr Urgroßvater Adolf Bleichert (gestorben am 29. Juli 1901 in Davos) – Ingenieur und Unternehmer sowie der Wegbereiter des Seilbahnbaus sowie Gründer der Adolf Bleichert & Co., Fabrik für Drahtseilbahnen, Leipzig-Gohlis. Nach seinem frühen Tod mit nur 56 Jahren übernahmen seine beiden Söhne Max und Paul das Unternehmen und entwickelten es zur damals weltweit größten Seilbahn- und Transportanlagenfabrik.

Was kaum noch jemand weiß: Leipzig war einst das Weltzentrum des Seilbahnbaus und das Unternehmen Bleichert in Leipzig-Gohlis der Weltmarktführer. Aus Bleichert wurde in der DDR TAKRAF, ein Gigant der DDR-Industrie.

Brücke war nach sechs Monaten Bauzeit fertig

Auch in Grimma wurde das Unternehmen tätig. Im Jahr 1924 beauftragte der Rat der Stadt Grimma die Firma Bleichert mit dem Bau einer Drahtseil-Hängebrücke. Drei Tage nach der Auftragserteilung begannen die ersten Arbeiten. Nach nicht mal sechs Monaten war die Brücke fertiggestellt. Am Sonntag, 12. Oktober 1924 konnte das Bauwerk durch den damaligen Bürgermeister Dr. Hornig feierlich eingeweiht und für den Verkehr freigegeben werden. Die Firma war aber nicht nur in Grimma tätig, sondern auch in der Region. Sie baute Transportbahnen für die Stein- und Keramikindustrie, für die Kohleförderung sowie für mittlere Industriebetriebe, hier vor allem für den innerbetrieblichen Transport. Im Bleichertschen Braunkohlenwerk in Neukirchen-Wyhra wurde zum Beispiel eine Großraumförderanlage sowie eine Drahtseilbahn mit automatischer Kurvenstation errichtet. In Schkortitz bei Grimma entstand eine Drahtseilbahn für den Transport von Braunkohle.

Die beiden Enkelsöhne von Paul Bleichert zeigten sich von der Hängebrücke begeistert. Zuvor waren sie in Leipzig auf Spurensuche gegangen, aber die eigentlichen Fabrikhallen sind ja nur noch eine Industriebrache. Doch die Industrie-Ruinen sollen revitalisiert und zur Wohnnutzung ausgebaut werden, gepaart mit Neubauten, PKW-Stellplätzen sowie Büro- und Gewerbeflächen entstehen dort die Gohliser Höfe.

Von Thomas Kube