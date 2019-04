Grimma

Versuch und Irrtum: Nach dieser Methode ist Florine Baumbach in der jüngsten Vergangenheit verfahren. Von den Ergebnissen dieses Prozesses konnten sich an den drei vergangenen Tagen die Besucherinnen und Besucher der Grimmaer Klosterkirche ein Bild machen.

In dem geschichtsträchtigen Gemäuer am Muldeufer gaben sich von Freitagmittag bis zum Sonntagabend unter anderem Künstler, Modeschöpfer und Schmuckhersteller im Rahmen der Europäischen Tage des Kunsthandwerks ein Stelldichein. Zu letzterer Kategorie zählt die 27-Jährige aus der Nähe von Torgau, die in der Klosterkirche handgemachten Schmuck im Angebote hatte.

Kunsthändler Niemann ist Stammgast bei den Martini-Märkten

Und zwar Schmuck der besonderen Art in Gestalt von in Epoxydharz verewigten Blüten und Blättern. „Ich habe viel experimentiert und einige Rückschläge erlitten, bevor die Sache geklappt hat“, erzählt die studierte Politikwissenschaftlerin, die mit der Schmuckherstellung ihre Berufung gefunden hat. Wobei sie nach eigenem Bekunden vorzugsweise in Frankreich auf Verkaufstour geht. „Die Franzosen haben ein anderes Verhältnis zu Kunsthandwerk und sind für dieses ebenso wie für gutes Essen eher als wir Deutschen geneigt, Geld auszugeben.“

Auch Schmuck aus französischen Flusssteinen war in Grimma zu sehen. Quelle: Roger Dietze

Hinsichtlich letzterem kann sich zumindest Kunsthändler Frank Niemann am Standort Grimma nicht beklagen. „Ich bin Stammgast bei den alljährlichen Martini-Märkten der Stadt und habe dabei ein Publikum kennen- und schätzen gelernt, das einerseits interessiert und aufgeschlossen und zum anderen auch bereit ist, sein Portemonnaie zu öffnen“, so der Mügelner. Er betreibt eine Grafikwerkstatt samt Kalligrafie-Studio und ist mit Grimma über das dort beheimatete Mehrgenerationenhaus verbunden, in dem er einen Kalligrafie-Kurs leitet.

Die Muldestadt beteiligte sich in diesem Jahr erstmals an den europäischen Tagen des Kunsthandwerks, an denen sich bei der sachsenweiten Premiere vor Jahresfrist über 240 Kunsthandwerker und Designer beteiligt hatten. Die Initiative dazu ging vor 17 Jahren vom Französischen Ministerium für Handwerk aus und wurde bislang von über 20 Ländern aufgegriffen.

Kleidsame Mode zu erschwinglichen Preisen

Modedesignerin Annett Lenn brachte selbst gemachte Mode mit nach Grimma. Quelle: Roger Dietze

Auch Modedesignerin Annett Lenn nutzte in diesem Jahr die Chance, sich in der Klosterkirche zu präsentieren. „Dieses ehemalige Gotteshaus bietet dafür ein schönes, wenngleich eigenwilliges Ambiente“, so die Burgstädterin, die nach eigenem Bekunden auf einen treuen Kundenstamm bauen kann. „Ich mache nicht alltägliche, gleichwohl kleidsame Mode zu erschwinglichen Preisen.“

Im Rahmenprogramm der Veranstaltung stellte der Künstler Jens Herrmann alias „ArtvanHe“ in einem leerstehenden Geschäft in der Kreuzstraße seine Malereien aus, gestern hielten zudem aufgrund des überregionalen Charakters der Veranstaltung die Grimmaer Händler ihre Geschäfte am Nachmittag geöffnet.

Von Roger Dietze