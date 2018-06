Grimma/Böhlen

Die 13 könnte sich für die Oberschule im Grimmaer Ortsteil Böhlen als Glückszahl erweisen. Denn das 13. Schulfest am Mittwochabend stand unter einem guten Omen. Drei Wochen zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht die Klage der Stadt Colditz abgewiesen, sodass dem Bau eines neuen Schulhauses nichts mehr im Wege stehen dürfte. Colditz hatte mit einer Normenkontrollklage den Bebauungsplan für das knapp neun Millionen Euro teure Projekt zu Fall bringen wollen.

Hoffnung auf Ersatzneubau in Böhlen

Böhlens Schulleiter Gunter Hempel ging in seinen Eröffnungsworten natürlich auf das für die Bildungsstätte so wichtige Datum ein. „Unsere Hoffnung ist groß“, sagte er, „gegenüber der Turnhalle bald Baumaschinen zu sehen und in ein paar Jahren aus dem betagten Schulgebäude auszuziehen.“ Seit dem Urteil des Gerichts sei die Stimmung von Lehrern, Schülern und Eltern gelöst, gab er gegenüber der LVZ zu verstehen. Am Abend nach der Verhandlung in Bautzen habe sein Telefon nicht stillgestanden. Viele Eltern hätten angerufen und gratuliert. „Die Vorfreude ist riesengroß, und die Anspannung ist abgefallen“, bestätigte Elternratsvorsitzender Sören Weigt-Geiler. Mit einem Ersatzneubau soll die Landschule ihre räumliche Enge überwinden und moderne Bedingungen erhalten. Der jetzige Baukörper stammt von 1886, zu DDR-Zeiten kam ein Anbau hinzu.

Schulfest im Kampf um Schulexistenz entstanden

Das Schulfest war 2006 in einer Krise der Bildungsstätte aus der Taufe gehoben worden. Damals hatte die Bildung neuer fünfter Klassen auf der Kippe gestanden. Erwachsene wie Kinder hatten deshalb sogar vor dem Landtag demonstriert – und auch mit dem Fest ein Zeichen gesetzt. Mittlerweile ist es Schulfest, Dorffest und Klassentreffen in einem. Hunderte Leute, darunter viele ehemalige Schüler, tummelten sich am Mittwochabend auf dem Schulgelände – und ließen sich die Stimmung auch vom desolaten Auftritt der deutschen Fußballer nicht vermiesen. Die große Fete unter der Cheforganisation von Sport- und Geschichtslehrer Thomas Schindler kennt viele Helfer. Und für die finanzielle Ausstattung sorgt der Schulförderverein – auch mit Hilfe von Sponsoren und Klasseneinnahmen.

Umfangreiches Programm beim Böhlener Schulfest

Traditionell flogen zu Beginn bunte Luftballons in den Himmel, versehen mit den Adressen der Schüler. Die Kinder konnten auf dem Hof bei Spielen ihr Glück versuchen und auf der Hüpfburg toben. Die Klasse 8 b hatte den Hut für die Tombola mit rund 350 Preisen auf. Ein kleiner Trödelmarkt lockte ebenso wie das Bestimmen von Pflanzen. Bei Gegrilltem, Soljanka, Kuchen, Waffeln und leckeren Getränken konnten sich die Gäste ihre Bäuche vollschlagen.

Der SV Thümmlitzwalde, Schüler des Trommelprojekts aus dem Ganztagsangebot sowie die Schützlinge von Mandy und Thomas Schindler (Yoga und Kampfkunst) boten ein kleines Programm, ehe die drei Schülerbands und die Lehrerband bis weit in den Abend hinein musizierten. Schulleiter Hempel freute sich über den regen Zuspruch. Es ist wie in einer großen Familie, sagte er beim Blick ins Rund. In der beliebten Schule werden im neuen Jahr 320 Kinder von 28 Pädagogen unterrichtet.

