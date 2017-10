Böhlener Achtklässler löchern LVZ-Redakteurin mit ihren Fragen

Grimma. So wie sie das nordische Format der aktuellen Ausgabe der LVZ falten, sah es schon sehr professionell aus. Seit einigen Wochen lesen die Schüler der Klasse 8a in der Böhlener Oberschule die LVZ. Sie entdeckten schnell, was sie interessiert – unter anderem Sport, lokale Themen, die Filmseite und das Wirtschaftsgeschehen. Bei der Zeitungsschau in der Deutschstunde in dieser Woche ging es um vielfältige Themen, die nicht nur in den Pausen diskutiert wurden, sondern auch in einem speziellen Hefter sortiert wurden. „Wir fertigten auch einen Steckbrief über eine von uns ausgewählte Person an und verteilten Lob – goldene Knüller- und Kritik – gelbe Zitronen - für Artikel“, erzählt der Achtklässler Kevin Keller. Die Klassenlehrerin Ina Kober freute sich über den Elan der Schüler, die unter anderem ein Lesetagebuch oder eine eigene Titelseite anlegen. „Wir frühstücken auch aller zwei Wochen an einem Donnerstag mit der LVZ und werten den Lokalteil aus“, erzählt die Lehrerin. Besonders stolz war sie, dass auch ihre anderen Kollegen, beispielsweise die Englischlehrerin und der Mathematiklehrer, das Projekt „Schüler lesen Zeitungen“ in ihren Unterricht einbeziehen. Denn die Deutschstunden würden nicht ausreichen.

Was sie aus der Zeitung nicht erfahren, konnten sie am Dienstag aus erster Hand erfragen – von den Gästen, Fotograf Thomas Kube und LVZ-Redakteurin Cornelia Braun. Dazu gehörte unter anderem, wie viel Stunden man als Fotograf unterwegs ist oder wie man zu einem Job bei der LVZ kommt. Im Eiltempo beantwortete der freischaffende Fotograf Thomas Kube die Fragen der Jugendlichen. Denn nach der Stunde hatte er einen weiteren Termin in Großbardau zu absolvieren. Und so stellte sich auch die Redakteurin Cornelia Braun anschließend den vielen Fragen der Achtklässler. Diese reichten vom Alltag eines Journalisten, über die persönliche Laufbahn bis hin zu inhaltlichen Fragen des Blattes. Nicht zuletzt wollten die Schüler noch einen Gruß an ihre Klassenlehrerin Mandy Urban loswerden, die jetzt im Babyurlaub ist und von Ina Kober vertreten wird.



Von lvz