Colditz/Sermuth

Das zweite Wochenende beim 13. Muldefest des SV Eintracht Sermuth stand ganz im Zeichen der Abteilung Rock ’n’ Roll und Boogie Woogie Connection. Zum 15. Jubiläum der Sektion hatte Leiterin und Trainerin Christina Vorwerk mit ihren vielen Mitstreitern ein tolles Programm zusammengestellt – natürlich mit Auftritten der eigenen Akteure. Alle Gruppen von den Kids bis zu „Just For Fun“ trugen mit ihren Darbietungen zur Unterhaltung der zahlreichen Besucher bei. Auch die illustre Modenschau mit Kleidung der 50er- und 60er-Jahre kam prima an.

Tänze über Tänze in der Geburtstagsshow. Quelle: privat

Die passende Musik lieferten die zwei Live-Bands „Boogie Blasters“ und „Boogie Banausen“. Und selbst der „King of Rock – Elvis Presley“ (alias Roman Petermann) erschien zur Gratulation im Festzelt. Zudem sprachen die befreundeten Tanz-Clubs aus Zwönitz, Dresden und Leipzig mit Show-Einlagen ihre Glückwünsche aus.

Am Sonntagnachmittag ehrten dann die Sportfreunde des MSC Grimma im Festzelt bei Kaffee und Kuchen die Sieger der Oldtimer-Ausfahrt mit circa 90 Teilnehmern. Neben weiteren Tanzhöhepunkten gab es an diesem traditionellen Familientag noch viele Angebote von Sponsorenfußballspiel, Kremserfahrten , Kinderspiele und Kinderschminken bis zu Hüpfburg und Tombola. Schließlich wurden Michael Becker und Marco Krebs für langjährige sportliche und ehrenamtliche Tätigkeit im Verein mit der Ehrennadel des Landessportbundes Sachsen in Bronze ausgezeichnet.

Von LVZ