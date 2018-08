Parthenstein/Klinga

Aufmerksamen Nachbarn war es zu verdanken, dass die Brände rechtzeitig entdeckt wurden. Und den Einsatzkräften der Feuerwehr, dass sich die Schäden in Grenzen hielten.

Für Klingas Feuerwehrleute war in den letzten Tagen an Ausschlafen nicht zu denken. Folgte dem Alarm der Brandmeldeanlage des Getreidelagers in Lindhardt noch lediglich eine Kontrolle vor Ort, hieß es am frühen Freitag- und Samstagmorgen für die Strahlrohre in Klinga „Wasser marsch!“.

So hatte sich auf einem Wohngrundstück ein großer Holzstapel entzündet und die Flammen drohten auf benachbarte Nebengebäude überzugreifen. Zuletzt brannte ein als Abstellfläche genutztes, baumbestandenes Grundstück am Ende der Klingaer Siedlung.

Im Ergebnis konnten die Brände erfolgreich bekämpft, ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Das war neben der schnellen Einsatzbereitschaft vor allem auch dem qualifizierten Zusammenwirken der Parthensteiner Ortsfeuerwehren und der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Naunhof mit ihrem Tanklöschfahrzeug zu verdanken.

Von Ralf Saupe