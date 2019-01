Brandstiftung? In Fuchshain richtet Müllbrand Schaden an

Grimma Naunhof - Brandstiftung? In Fuchshain richtet Müllbrand Schaden an Im Naunhofer Ortsteil Fuchshain ist ein Müllsack aus ungeklärter Ursache in Brand geraten und hat Schaden an einem Anbau angerichtet. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

In Naunhof richtete ein brennender Müllsack am Mittwochmorgen Schaden an. Quelle: dpa (Symbolbild)