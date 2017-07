Grimma/Großbardau. Sommerliche Hitze und Trockenheit zeigen Wirkung: Wie aus dem Nichts stieg am Donnerstagabend während der Fahrt Rauch aus einer Ballenpresse auf. In der Ortslage Großbardau hatte der Fahrer eines Traktors, der das Gerät zog, den Rauch bemerkt und das Gespann vor der örtlichen Diskothek (Tanzhaus El Ritmo) zum Stehen gebracht. Geistesgegenwärtig koppelte der Landwirt noch seinen Traktor ab und überließ den Anhänger den Experten. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr von Großbardau konnten den Brand, der im Inneren der Maschine ausgebrochen war, zügig löschen. Dabei war voller Einsatz gefordert. Teilweise unter Atemschutz bekämpften sie das brennende Stroh in der Presse von den Seiten und von oben.

Brennende Felder sind in der Erntezeit kein Einzelfall. So mussten die Kameraden am Freitagnachmittag bei Höfgen einen Flächenbrand löschen. Zwischen den Grimmaer Ortsteilen Kaditzsch und Höfgen hatte ein Stoppelfeld Feuer gefangen. Der kurzzeitig auflebende Wind entfachte eine rasante Ausbreitung des Brandes in Richtung Waldstück bei Höfgen. Kurz darauf musste auch die Freiwillige Feuerwehr Colditz zu einem Feldbrand bei Skoplau ausrücken.



Von Soren Müller