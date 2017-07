Colditz. Ein Tourist aus Großbritannien vermisst seit Samstagvormittag seinen Koffer. Einem Langfinger gelang es in der Colditzer Schlossgasse, das angeschlossene Gepäckstück vom Fahrzeuggepäckträger zu entwenden, indem er die Sicherung mit einem Werkzeug durchtrennte und mit dem Objekt seiner Begierde verschwand. Dem 52-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Der Sachschaden wurde mit etwa 50 Euro angegeben. Polizeibeamte haben die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung aufgenommen.

Von thl