Bad Lausick/Beucha

Weil die Brücke über die Eula am südlichen Dorfrand von Beucha akut einsturzgefährdet sei, müsse sie mit sofortiger Wirkung für jeglichen Verkehr gesperrt werden – so lautete das baubehördliche Verdikt von 2006. Seither ist die kleine, aber durchaus frequentierte Straßenverbindung zwischen Beucha und Flößberg unterbrochen. Offiziell jedenfalls, denn kaum einer hält sich daran.

2019 soll Brücke abgetragen werden

War in der Anfangszeit versucht worden, durch Barrieren die Überfahrt zu blockieren, haben die Behörden die Sperrhinweise längst reduziert. Die kreisrunde Tafel mit dem roten Ring steht beiderseits eher pro forma. Das jedenfalls muss annehmen, wer den Fahrzeugstrom über die Brücke beobachtet, der sich nicht in PKW erschöpft, sondern auch schwere Landtechnik einschließt. Und siehe: Die Brücke trägt.

2019 aber soll sie abgetragen werden. 13 Jahre nach Beginn der Sperrung sieht sich die Stadt Bad Lausick nun im Stande, einen Neubau zu errichten, nachdem die kleinere Brücke über den Mühlgraben längst ertüchtigt wurde. 713 000 Euro soll der Neubau kosten und damit rund doppelt so viel wie laut der ursprünglichen Kostenschätzung; die Förderung liegt bei 90 Prozent. Abzüglich der nicht förderfähigen Kosten muss die Kurstadt 93 600 Euro tragen.

Ende des Jahres könnte Ausschreibung erfolgen

Die enorme Erhöhung begründete Bauamtsleiter Wolfgang Günther in der Runde des Stadtrates vor allem mit behördlichen Maßgaben, was die Durchlassfähigkeit des Bauwerkes und den Hochwasserschutz betrifft. Nicht zuletzt diene die Eula ja als Brauchwasserzufluss für die Südleipziger Industrieregion du führe auch Wasser, das via Kanal und Steingrundbach von der Mulde herübergeleitet werde.

Sobald der Zuwendungsbescheid für das Fördergeld vorliege, schreibe man die Bauleistungen aus, sagte Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos). Er gehe davon aus, dass das Ende des Jahres der Fall sei. Dann sei man in der Lage, im ersten oder zweiten Quartal 2019 mit den Bau zu beginnen. Die Bauzeit wird auf sieben Monate veranschlagt. Eine Botschaft, die man nicht nur in Beucha mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis nimmt. Schließlich waren mehrere Versuche in den vergangenen Jahren, die Brücke endlich zu bauen, nicht von Erfolg gekrönt.

Den Festverein Beucha hatte dieses Trauerspiel veranlasst, zum Zehnjährigen der Sperrung im Sommer 2016 zu einem Protest-Happening mit Bratwurst und Bier auf die Brücke eingeladen. 200 Menschen aus der gesamten Region waren gekommen, und auch diesem Belastungstest hatte das irreparabel angegriffene Bauwerk verkraftet.

Von Ekkehard Schulreich