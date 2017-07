Bürger bringen Kleinord in Ordnung – Springbrunnen aus Dornröschenschlaf erwacht

Grimma/Nerchau. Er sprudelt wieder, der runde Springbrunnen im kleinen Park am ehemaligen Bahnhof in Nerchau. Statt wie bisher Laub und Zweige sowie Unrat und Unkraut im Becken, spiegelt sich nun im kristallklaren Wasser darin eine gut drei Meter hohe Fontäne und wertet den Brunnen auf. Zu verdanken ist das der Eigeninitiative von Einwohnern, die sich Anfang Juni schon öffentlich über den desolaten Zustand des Parkbrunnens ärgerten (LVZ berichtete). Dem damit zum Ausdruck gebrachten Wunsch, den Brunnen wieder sprudeln zu lassen und dafür gerne auch selbst Hand anzulegen, sind nun Taten gefolgt. Allerdings ohne das Dazutun der Stadt, obwohl Ortsvorsteher Thomas Glaser deshalb schon 2014 beim Tiefbauamt vorstellig geworden sei. Angeblich sei das Bauwerk defekt und damit undicht, eine Sanierung sehr kostenintensiv. Und auch der Denkmalschutz hätte ein Wörtchen mitzureden. Aber darauf wollten die Nerchauer nicht warten und krempelten die Ärmel hoch. Dank Reinemachen und einer neuen Pumpe ist das 1907 erbaute Rondell nach vier Jahren Dornröschenschlaf wieder zum Hingucker der Stadt geworden. Mehr noch widerlegten sie mit ihrem Einsatz die Theorie, das Becken sei baufällig und als Brunnen ungeeignet. Den damit indirekt geworfenen Fehdehandschuh nimmt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auf. „Ich freue mich wirklich, wenn es auch ohne größeren Aufwand gelungen ist, den Brunnen in Ordnung zu bringen, herzlichen Dank dafür an die Akteure.“

Von Frank Schmidt