Grimma/Golzern

Dorothea von Below als führender Kopf der 2014 gegründeten Bürgerinitiative (BI) für den Erhalt der Papierfabrik Golzern hat auf Vorwürfe und Aussagen von Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) reagiert. Auslöser war die Entscheidung der Landesdirektion, die Abbruchgenehmigung für das Fabrikensemble nicht zu verlängern. Darauf hatte Berger scharfe Worten gewählt und den Abrissgegnern die Verantwortung einer eventuellen Hochwassergefahr für Dorna zugeschoben.

Zunächst widerspricht von Below dem Rathauschef, der die ehemalige Fabrik als Ruine bezeichnet. Das Gebäude sei keine Ruine, könne aber schnell dazu gemacht werden. So sei es verantwortungslos, dass die vom Sturm „Friederike“ im Januar 2018 verwehten Wellblechteile des Daches teilweise immer noch locker umherlägen, beklagt von Below. „Das Dach wurde bisher nicht wieder geschlossen, was durch die Gemeindeversicherung vermutlich abgedeckt gewesen wäre.“

Laut Berger belegt ein Gutachten der Landestalsperrenverwaltung, dass sich durch Abbruch ein verbessertes Abflussverhalten der Mulde ergibt. Von den Fachleuten der Bürgerinitiative werde jegliche signifikante Verbesserung des Abflussverhaltens durch den Abriss bestritten. Dieses sei im Juli 2016 durch ein Gutachten belegt, kontert von Below. Inzwischen seien die sieben Dornaer Gehöfte für den Hochwasserfall, der statistisch alle 50 Jahre auftritt (HQ 50), durch den Bau von drei Durchlässen am Bahndamm geschützt. Das ließe sich „durch die Stellbarmachung des Wehres bei Golzern und die Wiederherstellung des Mühlgrabens in Golzern auf den landesweit geforderten Schutz vor einem HQ 100 erhöhen“, argumentiert die BI-Chefin. Selbst Professor Socher von der Oberen Wasserschutzbehörde habe bei einem Gespräch der BI im Umweltministerium am 30. Mai 2018 geäußert, dass der Abriss des Kulturdenkmals nicht mehr mit dem Hochwasserschutz für Dorna begründet sei.

Golzern: Situation hilft nicht weiter Kommentar von Frank Prenzel Die Landesdirektion hat abgewogen und gesprochen: Die Abbruchgenehmigung für die einstige Papierfabrik Golzern, die Grimma seit 2014 in der Schublade liegen hat, wird nicht verlängert. Mehr als ein Jahr hat die Landesbehörde für diese Feststellung gebraucht, bei der sich die Untere Naturschutzbehörde als Zünglein an der Waage erwiesen hat. Man hätte meinen können, die Entscheidung der Landesdirektion sorgt für klare Verhältnisse und befriede den jahrelangen Streit zwischen Abrissgegnern und -befürwortern. Das Gegenteil ist der Fall. Der Konflikt zwischen beiden Lagern nimmt an Schärfe wieder zu, und die vom Grimmaer Oberbürgermeister öffentlich geäußerten Schuldzuweisungen an –Zitat – „unentschlossene Behörden und einige unverantwortlich agierende Privatpersonen“ halten das Feuer nicht unbedingt auf kleiner Flamme. Der Rathauschef wittert eine politische Verschwörung statt sich die fachlichen Gründe erklären zu lassen. Mit dem Widerspruch der Kommune bleibt die Situation offen – und der Verfall des ungewöhnlichen wie ungenutzten Gebäudeensembles mitten in der Mulde, das nach wie vor unter Denkmalschutz steht, wird weiter voran schreiten. Die entstandene Situation hilft nicht weiter. Die Stadt Grimma muss wohl oder übel ihrer Sicherungspflicht am Gebäude nachkommen, tut aber gut daran, ihr Geld besser in Schulen, Kitas und Straßen zu stecken. Genau genommen ist der Industriebau nur unter zwei Voraussetzungen zu retten. Es bedarf eines von allen Seiten akzeptierten unabhängigen Gutachtens, wie sich der Bau bei Hochwasser auswirkt. Und es bedarf eines Investors mit schlüssigem Konzept, der mit dem Objekt Geld verdienen kann und mit offenen Armen empfangen wird. Beides ist momentan nicht in Sicht. Die Zeitbombe tickt weiter.

Blick auf das Fabrikensemble in Golzern. Quelle: Frank Prenzel

Von Below fragt zudem, ob hier mit zweierlei Maß gemessen wird, denn 2018 sei direkt neben der Papierfabrik der Bau eines Gebäudeteils für die Futtermittelfabrik genehmigt worden. Dieses Teil liege ebenfalls im Überschwemmungsgebiet und stelle ein mögliches Abflusshindernis dar. „Wir fordern den Bürgermeister und die Stadträte auf, die wertvolle und überregional bedeutsame Bausubstanz vor weiterem Verfall zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen, die eine Weiterverwendung der Gebäude ermöglichen“, unterstreicht von Below. „Wir bitten darum, das Betretungsverbot für die BI aufzuheben, damit wir mit einem Bausachverständigen die tatsächlichen Schäden ermitteln können.“ Die BI stehe für Gespräche zur Weiterentwicklung und Nachnutzung zur Verfügung und vernetze gern die verschiedenen Interessenten und Akteure, „damit sich die Papierfabrik Golzern zu einem kulturellen Highlight in der Region entwickeln kann“.

Von LVZ