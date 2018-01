Bürgermeisterwahl Colditz: Matthias Schmiedel tritt nicht noch einmal an

Amtsinhaber Matthias Schmiedel (parteilos) tritt zur nächsten Bürgermeisterwahl am 8. April nicht mehr an. Das sagte er gestern Abend im Rahmen des Neujahrskonzerts in der Colditzer Mehrzweckhalle. Die knapp 300 Gäste reagierten sichtlich überrascht. Colditz steht nun ein spannender Wahlkampf bevor.