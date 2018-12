Colditz

Wenn in den vergangenen Tagen die Tassen in der Vitrine vibrierten, muss das nicht unbedingt an einem vorbei donnernden Vierzigtonner gelegen haben. Dahinter könnte auch das „positive Erdbeben“ stecken, das laut Andreas Haesler der LVZ-Bericht über die Schließung seines Zschadraßer Dentalmuseums auslöste: „Und zwar in ganz Deutschland!“ Die Folge sei eine regelrechte Solidaritätswelle, die ihn dazu veranlasst, doch noch nicht die weiße Fahne zu hissen, so Haesler.

Andreas Haesler ist Museumschef in Zschadraß Quelle: dpa

Von Haig Latchinian