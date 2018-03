Bungalow in Grimma brennt

Grimma. Am Dienstagnachmittag ging in der Straße Birkenwäldchen in Grimma ein Bungalow in Flammen auf, informiert Sören Müller. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma und Hohnstädt stand der massive Holzbungalow, der auf einem Hang errichtet war, bereits im Vollbrand.

Einsatzkräfte beim Brand in Grimma. Quelle: Sören Müller

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen auf ein daneben stehendes Gebäude verhindern, der Bungalow war allerdings nicht mehr zu retten.

Verletzt wurde bei dem Brandniemand. Zum entstandenen Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Von lvz