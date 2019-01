Colditz/Podelwitz

Kulinarisch ebenso regional wie international ging es in der Silvesternacht im Wasserschloss Podelwitz zu. Schlossbetreiber Ronald Till und sein zehnköpfiges Team hatten zu ihrer vierten Silvesterparty eingeladen und servierten unter anderem kalten Kräuterschweinsbraten und Wildschweingulasch – von im Colditzer Forst erlegten Vieh.

Gäste aus ganz Deutschland

Ein DJ sorgte für die akustische Unterhaltung der Gäste, die zu mitternächtlicher Stunde bei einem Höhenfeuerwerk auch optisch voll auf ihre Kosten kamen. „Wir freuen uns, dass unsere Angebote auch im vierten Jahr, in dem ich das Wasserschloss betreibe, sowohl von regionalen wie überregionalen Gästen angenommen werden“, so Ronald Till, der am Ostersonntag sein Fünfjähriges mit einer Jubiläumsparty feiern wird.

3...2...1...Wir wünschen allen Gästen, Freunden, Mitarbeitern und Partnern einen guten Rutsch ins neue Jahr sowie einen gesunden, erfolgreichen und glücklichen Start in 2019! 🤩🍀🍾💰 Gepostet von Wasserschloss Podelwitz am Montag, 31. Dezember 2018

Zuvor sind in dem baulichen Kleinod am Podelwitzer Muldeufer Freunde hochprozentiger Getränke respektive des englischen Südens bei einer Rumverkostung (9. Februar) sowie einem Cornwall-Fotovortrag (16. Februar) herzlich willkommen. Bevor dann am 8. März die Damen zu einer Frauentagsparty zum Durchstarten ins neue Jahr eingeladen sind.

Von Roger Dietze