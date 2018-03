Bußgeldverfahren: Viehweg zieht alle Register

Arnd Viehweg, der im Juni 2016 durch die Auflösung und teilweise Tötung seiner Rinderherde im Grimmaer Ortsteil Großardau in die Schlagzeilen geraten war, übernahm seine Verteidigung selbst, als am Freitag ein Bußgeldverfahren gegen ihn in die nächste Runde ging. Er zog dabei alle Register und erlebte nicht das Verhandlungsende des Tages.