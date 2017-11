CDU-Kreischef Von Breitenbuch will bei Merkel vorgelassen werden

Landkreis Leipzig. Der neu gewählte CDU-Chef im Landkreis Leipzig, Georg Ludwig von Breitenbuch, drängt auf einen Gesprächstermin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach dem schlechten Ergebnis bei der zurückliegenden Bundestagswahl habe sich einiges angestaut, was besprochen werden müsse, begründete er seinen Vorstoß. Er halte es deshalb für angebracht, dass Merkel alle Kreisvorsitzenden der CDU nach Berlin zu einer Kreisvorsitzenden-Konferenz einlädt. Diese Bitte habe er CDU-Generalsekretär Peter Tauber übermittelt. Der Austausch, so Breitenbuchs Forderung, müsse noch im Jahr 2017 und vor dem Bundesparteitag erfolgen. Die Diskussion könne dann die Grundlage für eine entsprechende Diskussion mit der Parteibasis sein.

In einer Sitzung des erweiterten Kreisvorstandes der Christdemokraten im Landkreis Leipzig wie auch zur Kreismitgliederversammlung am vergangenen Freitag in Grimma hatte es neben Landesthemen deutliche Kritik an der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik der Bundesregierung, aber auch der Art und Weise der Eurorettung, der Energiewende, der unterschiedlichen Entwicklung zwischen Stadt und Land, der politischen Führung der Bundeswehr oder auch der „Ehe für alle“ gegeben, sagte Breitenbuch. „Kern ist insbesondere, dass es die CDU nicht mehr schafft, auch schwierige Themen im Land für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere CDU-Mitglieder zu befrieden.“

Von Simone Prenzel