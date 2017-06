Mancher Stadtrat erschien in einem Aufzug, als ginge es an den Hotel-Pool. Shorts und Nicky, Sandalen und Söckchen. Gestritten wurde dennoch heftig. Nicht um Handtücher auf Liegen, sondern zur Zukunft der Colditzer Wohnungsbaugesellschaft (CWG). Am Ende begrenzte der Stadtrat die jährliche Ausschüttung auf 100 000 Euro.