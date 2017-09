Cannabis-Plantage setzt vermutlich Wohnhaus in Brand

Grimma - . Eine Cannabis-Plantage hat in Grechwitz bei Grimma vermutlich einen Wohnhausbrand ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen sei der Brand am Mittwochmorgen wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Zuchtanlage in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlung zur genauen Brandursache dauerten an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

In einer verschlossenen Wohnung in dem Haus stießen Polizeibeamte auf den mutmaßlichen Betreiber der Plantage, einen 22-Jährigen. Er hatte für den Cannabis-Anbau vermutlich illegal Strom abgezapft, wie der Sprecher sagte. Gegen den Mann lag bereits Haftbefehl vor. Er wurde festgenommen.

Das Haus, in dem drei Familien lebten, ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Gemeinde suche nach Ersatzunterkünften, sagte der Polizeisprecher.

Von LVZ