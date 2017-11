Cannewitzer Bier, Honig und Erlbacher Mohnstriezel sind seit 20 Jahren gefragt

Ein Jubiläum will gefeiert werden – vom 3. bis 5. November lädt die mittlerweile 20. Produktschau in den Prima- Einkaufs-Park PEP Grimma ein. Klein fing es 1998 mit rund zwei Dutzend Ausstellern und ein paar Tausend Besuchern an. Heute sind es 60 Aussteller, die aus dem Landkreis Leipzig und aus ganz Sachsen kommen.