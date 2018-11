Grimma

Voller Energie und strahlend wie ihre Bilder eröffnete die Malerin Cindy Orlamünde am Freitag ihre Ausstellung in den Räumen des Schülerkreises Karin Harnack in Grimma. Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums des Bildungsunternehmens waren zahlreiche Gratulanten gekommen.

Am Abend der Feier konnten sie auch die gediegene Atmosphäre der Räume genießen, wo sonst Schüler und Lehrende schwitzen und tüfteln. „Hier können meine Bilder atmen“, freute sich Cindy Orlamünde. Die Präsentation unter dem Thema „MALsehenwohindieREISEführt“ ist bereits die 23. Ausstellung der kleinen feinen Galerie „Lernen und Kunst“, die Karin Harnack 2003 ins Leben rief.

Cindy Orlamünde stammt aus Grimma

Cindy Orlamünde hat ihre Wurzeln in Grimma. Als Lehrerin für Kunst und Deutsch im Leipziger Humboldt-Gymnasium inspiriert sie Schüler zum bildnerischen Denken und Schaffen. Neben der Malerei will sie ihre Schüler auch an Theater, Musik und Poesie heranführen. So gestaltete sie schon zum Beispiel Fühlkisten zum Erstasten von Wörtern oder Bühnenbilder. Das Fach Kunst fördere die Persönlichkeit am stärksten, ist Cindy Orlamünde überzeugt. „Wir leben in einer Welt der Bilder. Auch ein Chirurg braucht bildnerisches Denken.“

Orlamünde ist Vorsitzende des Fachverbands für Kunstpädagogik

Zu ihrer ersten Leidenschaft, der Kreativpädagogik, kommt die Malerei als zweite Passion. Die temperamentvolle Künstlerin nutzt meist drei Leinwände gleichzeitig in großen Formaten, so viel Leben sprüht aus ihr heraus. „Am Ende siegen Freude und Erstaunen, und das macht mich glücklich.“ Ehrenamtlich engagiert sich Cindy Orlamünde im Fachverband für Kunstpädagogik Sachsen, dessen Vorsitzende sie ist.

Die Arbeiten von Cindy Orlamünde sind in der Galerie „Lernen und Kunst“ in Grimma auf unbestimmte Zeit zu sehen. Die Galerie kann wochentags von 10 bis 18 Uhr besucht werden, der Eintritt ist frei.

Von Beate Bahnert