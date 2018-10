Colditz

Die englische Rennsportlegende Anthony „Tony“ Rolt war bis zu seinem Tode 2008 der letzte noch lebende Pilot des allerersten Weltmeisterschaftslaufs der Formel 1. Was kaum jemand weiß: Rolt gilt als geistiger Vater des Colditz-Gleiters, mit dem Gefangene im Zweiten Weltkrieg vom Schoss Colditz in die Freiheit flüchten wollten. Heute wäre Rolt auf den Tag genau 100 Jahre alt geworden.

Doch von Anfang an: Während des Zweiten Weltkriegs wurden im berühmt-berüchtigten Colditzer Schloss zahlreiche alliierte Prominente festgehalten: Viscount Lascelles, der Neffe von King George VI., sowie Captain John, the Master of Elphinstone, Neffe von Queen Mum. Aber auch Max de Hamel, Neffe Winston Churchills, sowie Giles Romilly, der Neffe von Churchills Frau.

Colditzer Schloss galt als ausbruchssicher

Colditz Castle galt als ausbruchssicher. 300 Fluchtversuche soll es gegeben haben, nur zehn Prozent gelangen. Besonders spektakulär: Der Bau des Gleiters, mit dem die alliierten Offiziere per Katapultstart vom Dach entkommen wollten. In Colditz werden vor allem zwei Briten in einem Atemzug mit dem Fluchtflugzeug genannt: Bill Goldfinch und Jack Best.

Mehr als 65 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist der legendäre „Colditz-Gleiter“, ein selbst gebauter Flucht-Segelflieger britischer Offiziere, doch noch abgehoben. Ein britisches Filmteam ließ den Nachbau starten. Quelle: Günther Hunger

Der Name Anthony Rolt dagegen ist in Colditz kaum bekannt. Vielleicht auch deshalb, weil er später keinen Rummel um seine Zeit als Soldat zuließ und auch nicht an den Treffen der Colditz-Veteranen teilnahm. Möglicherweise ärgerte ihn der Nachkriegs-Hype um Colditz mit all den Büchern, Filmen und sogar Würfelspielen.

Zunehmend amüsierte man sich gar über die tolldreisten Streiche der „Bad Boys“. Bis heute lachen Touristen aus dem Empire bei Führungen gern und laut. Rolt aber betonte: „Escaping was not a game. Nor was it fun. It was a duty.“ („Fliehen war kein Spiel. Es war auch kein Spaß. Es war unsere Pflicht.“)

Tony Rolt war schon als Kind Motorsport-Fan

Rolt war bis zu seinem Tod das letzte Mitglied des British Racing Drivers Club, der bereits vor dem Krieg an internationalen Rennen teilgenommen hatte. Tony fuhr schon als 16-jähriger Schüler am Eton College bei ersten Motorsport-Events. Später ging Rolt zum Militär, wurde in der Akademie Sandhurst ausgebildet. Der junge Leutnant einer Panzerdivision geriet 1940 bei Calais in deutsche Kriegsgefangenschaft. Siebenmal versuchte er zu türmen – in Laufen, Biberach, Posen, Warburg, Eichstätt, ehe er nach Colditz verlegt wurde.

Die notorischen Ausbrecher wurden an einem Ort konzentriert – auf dem Felssporn hoch über der Stadt, in Colditz Castle. Rolt soll einer der Männer gewesen sein, die das Fluchtflugzeug konstruierten: Die Tragflächenholme wurden aus Fußbodendielen gezimmert, hunderte Rippen aus Bettlatten. Elektrischer Draht diente als Steuerleitung. Der mit blau-weiß karierten Bettbezügen bespannte Gleiter war sieben Meter lang, die Flügelspannweite betrug zehn Meter. Gekochte Hirse aus den Gefangenenrationen wurde benutzt, um die Poren des Tuches zu versiegeln.

Formel 1-Fahrer Anthony Rolt in Aktion. Quelle: privat

Rolt sollte Colditz-Gleiter steuern

Nach Informationen eines britischen Journalisten war Rolt auch als einer von zwei Piloten vorgesehen, die in die Freiheit schweben sollten. Zu dem eigentlichen Ausbruch kam es nie: Die US-Army erreichte Colditz am 16. April 1945, noch bevor der Flieger zusammengebaut war.

Ursprünglich hatten die Tüftler vor, den Giebel des Kirchenhauses zum Einsturz zu bringen und vom Dachboden aus per Seilzug katapultartig zu starten. Überlieferungen zufolge sollte eine an der Außenwand in die Tiefe fallende, voll beladene Blechbadewanne die nötige Beschleunigung garantieren.

Für seine Ausbruchsversuche wurde Rolt nach dem Krieg hoch dekoriert und zum Major befördert. Er selbst quittierte den Dienst und widmete sich wieder seiner großen Leidenschaft – dem Motorsport.

Erster Weltmeisterschaftslauf der Formel 1

1950 startete Rolt im ersten Weltmeisterschaftslauf der Formel 1, beim Großen Preis von Großbritannien. Seinen größten Triumph feierte Rolt zusammen mit Teamkollegen Duncan Hamilton als Jaguar-Werksfahrer: 1953 konnten beide die 24 Stunden von Le Mans, das bedeutendste Langstreckenrennen der Welt, für sich entscheiden.

1955 lagen beide ebenfalls auf Platz zwei, als sie vorzeitig ausscheiden mussten. Vielleicht ihr Glück: Denn das Rennen endete in einer Katastrophe. Ein Mercedes flog in die Traversen, 84 Menschen, vornehmlich Zuschauer, kamen ums Leben. Rolt, der zusammen mit seiner Ehefrau Lois Augenzeuge des Unfalls wurde, stieg nie wieder in ein Rennauto.

Der verheerende Unfall bei den „24 Stunden von Le Mans“ überschattete das Rennen von 1955. Quelle: privat

Tony Rolt starb 2008 an einer Lungenentzündung

The „Major“, wie ihn Freunde nannten, lebte 56 Jahre in der Shakespeare-Stadt Stratford-upon-Avon. Er starb mit 89 Jahren im Krankenhaus von Warwick an einer Lungenentzündung.

