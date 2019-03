Colditz

In Colditz wurde die Polizei am Samstagmittag von den Mitarbeitern eines Einkaufsmarktes in der Wassergasse zu Hilfe gerufen. Dort hatte ein Mann an einem der Außentische der angeschlossenen Bäckerei Platz genommen und als Tischdecke eine Fahne mit Hakenkreuz und SS-Runen über den Tisch ausgebreitet.

Laute Musik mit rechten Parolen

Der Mann sollte alkoholisiert gewirkt und laute Musik abgespielt haben. „Die gespielte Musik erweckte ebenfalls den Eindruck, einem rechtsgerichteten Gedankengut zu folgen“, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Polizei stellt Fahne sicher

Die Beamten beendeten das unerlaubte Gastspiel, die Fahne wurde eingezogen. Der 30-Jährige muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

Von lvz