Colditz

Schulstreit und (k)ein Ende? Selbst der vorsitzende Richter Jürgen Meng rieb sich verwundert die Augen: Nein, ihm sei bisher kein ähnlicher Fall bekannt, es gebe für die Fragestellung keinerlei Muster. Tatsächlich sorgte der im Frühsommer vor Gericht ausgetragene Bruderkrieg zwischen Grimma und Colditz sachsenweit für enormes Aufsehen. Colditz pochte auf den Regionalplan, der die Stadt als Grundzentrum bestätige. Als solches stehe ihr eine Oberschule zu. Durch die Konkurrenz mit einer „völlig neuen Schule“ auf der grünen Wiese und noch dazu direkt vor den Toren der Stadt sei diese in hohem Maße gefährdet. Wie berichtet, wies das Sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen die Klage der Stadt Colditz ab. Revision wurde nicht zugelassen. Ein herber Rückschlag für die Bemühungen der Colditzer, den Bebauungsplan für das knapp Neun-Millionen-Euro-Projekt zu verhindern. Dem Ersatzbau der neuen Böhlener Oberschule steht somit nichts mehr im Wege. Fast nichts.

Sonderstadtrat am 11. Oktober

Denn nachdem nun die Begründung des Urteils vorliegt, müssen die Colditzer innerhalb eines Monats entscheiden, was sie wollen: Weitere Geschütze in Stellung bringen oder den geordneten Rückzug antreten? Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision erheben oder das Urteil akzeptieren? Unterdessen berief der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) einen Sonderstadtrat für den 11. Oktober ein. Ab 19 Uhr soll in der Aula der Sophienschule das weitere Vorgehen beraten werden. Gegenüber der LVZ sagte Zillmann, er habe zwar eine Meinung, wolle sie jedoch erst im Parlament öffentlich machen.

OBM Berger appelliert an Vernunft der Colditzer

Auf Nachfrage dieser Zeitung appellierte sein Grimmaer Amtskollege Matthias Berger an die Vernunft der Colditzer Räte: „Bitte setzen Sie ein Zeichen. Ein klarer Verzicht auf weitere Rechtsmittel wäre ein gutes Signal für die weitere Zusammenarbeit zwischen unseren Kommunen. Es geht nicht um Colditzer oder Grimmaer Kinder – es geht um unsere Kinder.“ Die durch die Klage erzwungene Bauverzögerung käme Grimma teuer zu stehen, so der parteilose OBM. Er bezifferte die Mehrkosten auf eine Million Euro.

Meinungen gehen weiter auseinander

Bei einem Streitwert von rund 60 000 Euro käme auch auf die Stadt Colditz eine nicht unbeträchtliche Summe zu: „Wenn wir das Urteil akzeptieren, tragen wir als Verlierer sämtliche Kosten des Verfahrens“, sagt Manfred Heinz (FDP). Ohne der Debatte in der nächsten Woche vorgreifen zu wollen, schlägt er genau diesen Schritt vor: „Ja, es läuft sicher auf einige Tausend Euro hinaus. Doch wenn wir jetzt zahlen, könnten wir uns weitere Gerichtskosten sparen und das Geld des Steuerzahlers lieber in unsere Schule stecken. Denn die Aussichten auf Erfolg sind – wenn überhaupt – nur minimal.“ Ähnlich sieht es auch Gottfried Schröpfer (Pro Colditz). Der Drops sei gelutscht, sagt Jan Gumpert (Für unsere Heimat). Man solle die Waffen strecken. Er sieht die Frontlinie eh nicht zwischen Grimma und Colditz, sondern zwischen den Kommunen und der großen Politik: „Der von Dresden vorgeschriebene Klassenteiler ist einfach zu hoch. Warum kann eine Klasse nicht auch aus 15 Schülern bestehen? Statt Lehrer einzustellen und in Bildung zu investieren, karren wir die Kinder stundenlang durch die Gegend. Das versteht auf dem Lande niemand mehr!“

Colditzer Schulförderverein bleibt hart

Sonja Schilde (Bürgerinitiative Colditz) bleibt hart: „Wer A sagt, muss auch B sagen. Wir sollten Beschwerde einreichen und nicht auf halber Strecke einknicken“, fordert die Vorsitzende des Schulfördervereins. „Wenn unsere Oberschule stirbt, wer zieht dann noch nach Colditz? Wer baut dann noch in Colditz? Wer bleibt dann noch in Colditz?“ Der Bruderkrieg ist also noch nicht beendet, der Rauch nicht gänzlich verflogen.

Von Haig Latchinian