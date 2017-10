Colditz erinnert mit Gedenktafel an erschossenen „Landshut“-Kapitän

Bisher erinnert in Colditz noch nichts an den im Ort geborenen Jürgen Schumann: kein Ehrenbürgertitel, kein Straßenname. Das soll sich ändern. Am Montag enthüllt Bürgermeister Matthias Schmiedel am Markt eine Gedenktafel zu Ehren des vor genau 40 Jahren von Terroristen erschossenen Lufthansa-Piloten.