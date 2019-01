Colditz

Wenn Robert Zillmann sagt, er sei mit seinen Sprechstunden in den einzelnen Dörfern demnächst „einmal rum“, dann klingt das wie Juri Gagarin, der 1961 die Erde komplett umrundete. Anders als der russische Kosmonaut und erste Mensch im All schwebt der parteilose Bürgermeister jedoch nicht über allen – gerade der direkte Kontakt mit den Bewohnern der 26 Ortschaften war und ist ihm wichtig.

Am Dienstag ist er zum Abschluss seiner Rundreise von 16 bis 18 Uhr zu Gast in Sermuth. Danach will das Stadtoberhaupt die am häufigsten angesprochenen Probleme bündeln, um sie nach und nach abzuarbeiten: „Viele stört es, dass in den Orten zu schnell gefahren wird. Der Ruf nach Tempo-30-Zonen und Spielstraßen wird lauter.“ Anwohner wünschten sich mehr Bänke, schnelleres Internet, mehr Ordnung und Sauberkeit.

Das Steueramt der Stadt Colditz mit Mitarbeiterin Petra Kaiser ist im gleichen Gebäude aber schon jetzt einsatzbereit. Quelle: Thomas Kube

Ortschaftsbeauftragte sollen eingesetzt werden

Bürgerbeteiligung – es ist das Lieblingskind des neu gewählten Bürgermeisters. Nachdem unter dem alten Verwaltungschef sämtliche Ortschaftsräte eingespart wurden und das vereinzelt zu Unmut führte, will Zillmann verlorenes Terrain zurück gewinnen: „Noch in diesem Jahr sollen in allen Dörfern, deren Bewohner das wünschen, Ortschaftsbeauftragte eingesetzt werden. Ob sie in den Orten benannt oder gewählt werden, ob der Stadtrat sie vorschlägt oder es einen Mix aus beidem gibt, ist noch offen.“ Er würde sich wünschen, dass die Beauftragten dasskünftig als Mittler fungieren. „Sie sollen Anliegen der Dorfbewohner in den Stadtrat tragen, aber auch über Vorhaben des Stadtrates in den Orten berichten.“

Der neue Bürgermeister von Colditz, Robert Zillmann, wünscht sich einen direkteren Kontakt zu den Bürgern. Quelle: privat

Grundsätzlich sieht Zillmann in den am 26. Mai anstehenden Kommunalwahlen die größte denkbare Bürgerbeteiligung: „Der Urnengang verspricht interessant zu werden. Wie man in der LVZ lesen konnte, befindet sich eine neue Wählervereinigung in der Gründung. Deren Ziel sei es, Colditz zur kinderfreundlichsten Kommune Sachsens zu machen.“

Erstmals in Colditz : Kinder- und Jugendbeteiligung

Dass über Lokalpolitik nicht allein Erwachsene entscheiden, sondern künftig auch Kinder und Jugendliche – dafür sei die Zeit reif, findet Zillmann. Im Rahmen des Neujahrskonzertes am Sonntag, 16 Uhr, wird er bekannt geben, dass der Haushalt 2019 erstmals einen Posten für ein solches Mitspracherecht vorsieht. Der Nachwuchs im Alter von sechs bis 20 Jahren soll demokratisch legitimiert selber entscheiden, wofür das bereit gestellte Budget aufgewendet wird. Dafür werden 2019 im Haushalt 5000 Euro fest eingeplant.

„Ob Eis für alle, ob Spende oder Skaterbahn – Ende Januar gibt es die Auftaktveranstaltung.“ Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung begleitet den Prozess genauso wie Cathleen Martin, selbst Mutter. Sie hat sich dazu bereit erklärt. In welcher Form das Ganze geschieht, sollen die Kinder mit der Unterstützung der Stiftung selbst festlegen. Ein Jugendparlament schließt Zillmann aber derzeit aus.

Kommentar: Lasst die Kinder selbst entscheiden „Gebt den Kindern das Kommando“, schmetterte Herbert Grönemeyer einst ins Mikrofon. So weit geht der Colditzer Bürgermeister Robert Zillmann zwar noch nicht. Trotzdem ist es ein wichtiges Signal, dass er dem Nachwuchs der Stadt – in einem gewissen Rahmen – eine Entscheidungsgewalt überlässt. Können Kinder und Jugendliche ganze 5000 Euro pro Jahr selbst in die Hand nehmen, lastet plötzlich eine Menge Verantwortung auf ihren Schultern. Sie müssen ernsthaft miteinander diskutieren, wofür sie das Geld ausgeben, müssen Altersgenossen im Zweifel mit Argumenten überzeugen – und sich vielleicht von utopischen Projekten verabschieden. In vielen Gemeinden im Landkreis haben Kinder und Jugendliche bisher wenig zu melden. Sie dürfen ihre Anliegen zwar in den Stadtratssitzungen äußern. Doch darüber selbst entscheiden, das dürfen sie in der Regel nicht. Am Ende sind es die Erwachsenen, die zu dem gewünschten Projekt „Hop“ oder „Top“ sagen. Das kann schnell Frust hervorrufen, der am Ende des Tages in Politikverdrossenheit mündet. In Colditz aber werden die Jüngsten künftig miteinbezogen in politische Prozesse. Sie dürfen selbst entscheiden, wofür ein Teil des Haushalts ausgegeben wird. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Eigenverantwortlichkeit. Und es ist ein deutliches Zeichen der Politik, nämlich: „Wir nehmen euch ernst.“ g.apitz@lvz.de

Damit nicht genug: Zeitnah werden in den Ortschaften gemeinsame Runden anberaumt, in denen das Leitbild Colditz 2035 diskutiert wird. Die Bewohner selbst sprechen ein entscheidendes Wörtchen dabei mit, wohin sich ihre Stadt entwickeln soll. Am Jahresende könnte der so entstandene Entwurf dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt werden.

Neues Online-Portal und Rotation in Markt 6

Auch online will das Rathaus aufrüsten: Über ein eigenes Portal sollen etwa Umfragen geschaltet werden – zum Beispiel darüber, ob die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung den Bedürfnissen entsprechen. „Die aktuelle Sanierung des Rathauses sehe ich eher als Chance“, sagt Zillmann. Der Umzug laufe planmäßig. Am 29. Januar werde das Bürgerbüro, Markt 6, eröffnet. Zuvor müsse das Personal am neuen Computerprogramm geschult werden. Die Software erlaube ein ganz anderes Zusammenspiel innerhalb der Verwaltung. „Wir wollen ständig rotieren. Jeder Mitarbeiter soll mal ran. So wird Markt 6 zur zentralen Anlaufstelle, wo wir Bürgern kompetent helfen können.“

Von Haig Latchinian