Colditz

Nach reichlich drei Jahren beendet Bauamtsleiterin Angela Rößner ihre Tätigkeit in der Stadtverwaltung Colditz. Gegenüber der LVZ begründet sie die Kündigung mit ausnahmslos privaten Erwägungen. Wegen der derzeitigen Anforderungen im persönlichen Umfeld sei eine 100-prozentige Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben nicht mehr möglich. Sie bedauere das sehr, weil sie gern in Colditz weiter gearbeitet hätte.

Bürgermeister Zillmann : Großer Verlust

Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) äußert volles Verständnis, bedauert die Entscheidung der 48-Jährigen jedoch: „Das ist für uns ein großer Verlust. Sie war eine sehr gute Bauamtsleiterin, hatte stets langfristig und strategisch gedacht.“ Kollegen im Bauamt sprechen von einer korrekt auftretenden, netten Vorgesetzten mit einem Ohr auch für Probleme der Mitarbeiter. Die Stadt Colditz hat die Stelle nun neu ausgeschrieben, sucht schnellstmöglich einen Nachfolger. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar.

Ausbilden ließ sich Rößner zunächst zur Baufacharbeiterin mit Abitur. Sie legte Wert darauf, dass sie Maurer sei. Später schloss sie in Cottbus ein fünfjähriges Studium als Diplom-Bauingenieur ab. Sie arbeitete als Bauleiterin in der Dyckerhoff & Wiedmann AG in Chemnitz, danach in der Verwaltung des Regierungspräsidiums Chemnitz. Bevor sie nach Colditz kam, war sie Sachgebietsleiterin für Hoch- und Tiefbau in der Rochlitzer Stadtverwaltung.

Mitarbeiter und Politiker äußern Respekt

Ihr privater Lebensmittelpunkt befindet sich im benachbarten Kreis Mittelsachsen. Auf LVZ-Nachfrage schloss sie es jedoch nicht aus, eines Tages wieder eine Aufgabe in Colditz zu übernehmen: „Aber nur, wenn dies die Situation in meinem persönlichen Umfeld dann zulassen sollte.“

Zillmann hatte die Nachricht im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung verkündet. Politiker würdigen die unaufgeregte, sachliche Art, mit der die scheidende Amtsleiterin agierte. Der Respekt ihr gegenüber war bei Mitarbeiterin und Stadträten gleichermaßen groß. Es gehöre ein enormes Maß an Konsequenz und Anspruch dazu, die unbefristete Stelle im öffentlichen Dienst von sich aus zu beenden, hieß es über Parteigrenzen hinweg.

Von Haig Latchinian