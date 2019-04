Colditz

Colditz und seine kommunale Wohnungsbaugesellschaft – der Krimi findet eine Fortsetzung: Jetzt schreibt die Stadt das nächste Kapitel: Geschäftsführer Philipp Lungwitz, erst seit gut einem Jahr in Amt und Würden, geht spätestens Ende September. Das bestätigt Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) auf LVZ-Nachfrage: Aufsichtsrat und Geschäftsführer hätten unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung der Gesellschaft. Die Entscheidung sei in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden, so Zillmann.

Bewerber stehen in Colditz die Türen offen

Die Stelle ist bereits öffentlich ausgeschrieben. Sollte sich zeitnah ein geeigneter Nachfolger finden, könne dieser sofort einsteigen, hieß es. Dann würde Lungwitz früher ausscheiden, jedoch seine Bezüge bis einschließlich September in voller Höhe erhalten. Andernfalls bleibe Lungwitz bis Auslaufen der Frist im Dienst – in der Hoffnung, dass zum 1. Oktober ein Neuer übernimmt. Der 32-Jährige wollte das Prozedere nicht öffentlich kommentieren, widersprach aber den Einlassungen des Bürgermeisters nicht.

Dem Aufsichtsrat ist nicht daran gelegen, den jungen Geschäftsführer auch noch nachträglich zu demontieren. Man hält sich mit persönlichen Statements zurück. Soviel allerdings sickerte durch: Er, Lungwitz, habe es nicht verstanden, eine Vision für die Colditzer Wohnungsbaugesellschaft (CWG) zu formulieren. Der junge Mann sei eher Verwalter statt Gestalter. Vor gut einem Jahr hatte sich der Colditzer noch gegen ein halbes Dutzend Mitbewerber durchgesetzt.

Sanierungskurs ist bislang nicht umgesetzt

2015 beschloss der Stadtrat mehrheitlich, die CWG zu veräußern. Man wollte den städtischen Haushalt konsolidieren und den Wohnungsmarkt fit für die Zukunft machen. Es folgten erst der Aufschrei, dann der Kompromiss: Weiterführung der CWG in optimierter Form. Die Personalkosten waren zu senken, alle stillgelegten Gebäude zum Verkauf anzubieten. 2016 sollte die Gesellschaft mindestens 100 000 Euro abführen, ab 2017 jährlich 200 000 und ab 2019 gar 300 000 Euro. Der damalige Bürgermeister Matthias Schmiedel (parteilos) konnte oder wollte sich mit dem seinerzeitigen CWG-Geschäftsführer Uwe Letzas nicht über dessen Eintritt in den Ruhestand einigen. Die Folge: Kündigung, Klage und Vergleich.

Der freigestellte Letzas bekam bis November 2016 volles Gehalt. Dazu noch 100 000 Euro Abfindung. Kritiker behaupten, durch die überstürzte Trennung von Letzas (er wäre wenige Monate später von sich aus in Rente gegangen), aber auch durch die jährlichen Ausschüttungen habe die CWG zugunsten des Stadtsäckels bluten müssen. Nicht unumstritten war auch die Entscheidung, als Interimslösung zwei Bedienstete der Stadtverwaltung, Kämmerer Wolf-Dieter Jahn und die damalige Bauamtsleiterin Angela Rößner, mit der Leitung der CWG zu beauftragen.

Großvermieter in Colditz hat Zuzug im Blick

Zwar relativierte der Stadtrat inzwischen die Höhe der Zahlungen der CWG an den Haushalt, doch konnte die Gesellschaft den von Letzas eingeschlagenen Weg des Schuldenabbaus bis 2020 nicht annähernd fortsetzen. Bestandspflege lautet seitdem das Motto der Gesellschaft mit 455 Wohnungen und 14 Gewerbeeinheiten. Laut Aufsichtsratsmitglied Urte Müller ( FDP) wird die CWG in diesem Sommer im Wettiner Ring 26 und 28 für Balkone sowie Fahrstühle sorgen. Außerdem soll die Fassade im Wettiner Ring 24 bis 30 neu gestaltet werden.

Bürgermeister Zillmann: „Es ist gut, dass wir Wohnraum gezielt auf die Bedürfnisse der Mieter zuschneiden. Um künftig aber für Zuzug zu sorgen, brauchen wir auch Angebote für Familien, die jetzt noch gar nicht da sind.“ Es klingt wie eine Jobbeschreibung für den Neuen.

Von Haig Latchinian