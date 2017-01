Colditz. Die Nachricht vom Tod des ehemaligen Bundespräsidenten Roman Herzog ließ in Colditz unvergessliche Erinnerungen wach werden. Vor 20 Jahren, am 9. März 1997, war es Herzog, der dem Männerchor „Liedertafel Colditz“ die Zelter-Plakette zuerkannte. Auf der Urkunde, die Herzogs Originalunterschrift trägt, würdigte der damalige höchste Mann im Staate ausdrücklich die Verdienste der Colditzer „um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes“.

Die offizielle Übergabe der Plakette fand damals erst einige Monate später statt – beim Festkonzert anlässlich des 150-jährigen Gründungsjubiläums der Liedertafel. Die heute verbliebenen 33 Sangesbrüder bezeichnen die Veranstaltung von einst als einen der Höhepunkte des Vereinslebens: „Die Stadtkirche St. Egidien war voll besetzt, dazu über 300 Mitwirkende, unter ihnen etliche befreundete Chöre aus nah und fern“, sagte gestern Chorleiter Albert Peter Bräuer, der am Bundespräsidenten besonders dessen Geradlinigkeit und Unbestechlichkeit schätzte: „Er bot den Regierenden auch mal die Stirn und das nicht nur in seiner Ruckrede.“

Der Colditzer Chor hatte sich im Vorfeld dem aufwendigen Bewerbungsverfahren gestellt. Auf 60 Seiten wurden Dokumente aufgelistet, die unter anderem auch die Gründung des Chores im Jahre 1847 eindeutig belegen. Die Unterlagen gingen zunächst an den Sächsischen Sängerbund, von dort weiter an den Deutschen Sängerbund, der dem Bundespräsidenten schließlich seine Empfehlung aussprach. Groß war die Freude, als der damalige Landrat des Muldentalkreises, Gerhard Gey, dem Chor in einem offiziellen Schreiben vom 25. April zur Verleihung gratulierte. Begleitet von Chorsätzen Bachs, Schuberts und Purcells überreichte Ministerialdirigent Reiner Zimmermann am 4. Oktober in der Colditzer Kirche die Plakette. Bundespräsident Theodor Heuss hatte sie 1956 als staatliche Auszeichnung gestiftet, um verdienstvolle Chorvereinigungen zu würdigen. Gestaltet wurde sie vom Kölner Bildhauer Heribert Calleen. Ordenspatron Carl-Friedrich Zelter (1758-1832), Komponist und Chordirigent, gilt als Begründer der Singebewegung und Vater der ersten Liedertafel Deutschlands, in Berlin 1809.

Persönlich sind sich Herzog und die Colditzer Sangesbrüder nie begegnet, Plakette und Urkunde jedoch fanden im Chorarchiv zwischen Fahnen, Gesangbüchern und Pokalen einen Ehrenplatz.

Von Haig Latchinian