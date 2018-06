Colditz/Leisenau

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Und so gab es in dem 200-Seelendorf Leisenau bei Colditz gleich zwei gute Gründe, den Ort für ein Dorf- und Feuerwehrfest zur Festmeile zu machen. Zum einen feierte der Heimatverein „Leisenauer Dorfleben“ mit allen Einwohnern und Gästen die urkundliche Ersterwähnung vor 650 Jahren. Zum anderen klopften die Freunde des örtlichen Feuerwehrvereins den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr auf die Schulter, weil sie und ihre Vorfahren seit nun mehr 77 Jahren fest zur Stange halten.

Letzteres war dann auch Anlass für einen Löschangriff, der im Rahmen eines Feuerwehrwettkampfes gestartet wurde. Insgesamt 15 Mannschaften aus der ganzen Region gingen an den Start, darunter auch reine Frauenmannschaften. „Wir haben am 1. Mai beschlossen, eine Mannschaft zu bilden und dafür regelmäßig trainiert“, sagte Katrin Jurich. Sie kam mit Anke, Jennifer und Peggy sowie Beate, Susi und Annalina aus dem Nachbardorf Schönbach als „absolute Neulinge“ auf diesem Gebiet. „Zwar sind wir alle im Feuerwehrverein Schönbach, aber einen B- vom C-Schlauch können wir nicht unterscheiden“, lachte Katrin. Egal, dabei gewesen zu sein, das hatte eben was. Und in den Uniformhosen ihrer Männer machten sie auch eine gute Figur. Und das Ergebnis? „Platz vier, damit sind wir ganz zufrieden, obwohl es nicht reibungslos lief. Trotzdem wollen wir so etwas wieder einmal mitmachen“, versicherten die Powerfrauen.

Zur Galerie Doppelter Geburtstag: Leisenau feierte am Wochenende 650 Jahre Ersterwähnung und 77 Jahre Feuerwehr.

„Hast du den Kondensstreifen gesehen, das war ich“, prahlte Lukas Schüttler. Aber der 17-jährige Floriansjünger aus Leisenau musste eingestehen, nicht schnell genug gewesen zu sein, denn andere waren noch schneller. Die beste Mannschaft absolvierte den Parcours in straffen 21,61 Sekunden und war beinahe dreimal so schnell wie das letzte Team mit lockeren 61,75 Sekunden.

Dabei sein ist alles

Welche Zeit am Ende hinter welchem Team stand, war völlig egal, denn „gewonnen haben alle“, meinte Matthias Schmiedel. Der ehemalige Bürgermeister wollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen. „Es ist schön zu erleben, was gut organisierte Vereine auf die Beine stellen können. Und da zeigt sich einmal mehr, wo Vereine aktiv sind, gibt es ein reges Leben.“ In die gleiche Kerbe schlug Wehrleiter Simon Wismach, der zur Siegerehrung allen Beteiligten dankte und gleichzeitig für den Nachwuchs Werbung in eigener Sache machte.

Bilderausstellung blickt auf die Geschichte Leisenaus zurück

Wie sich das Leben im Ort heutzutage gestaltet, konnten die Einwohner und Besucher bei dem Dorffest hautnah erleben. Wie es früher zuging, dokumentierten Bilder, die wie Wäsche an einer Leine aufgehangen und stets dicht umlagert waren. „Das ist eine ganz tolle Idee gewesen, denn ich habe auf den Bildern ganz viele Leute aus dem Dorf wiedererkannt, die ich noch aus meiner Kindheit in Erinnerung habe“, sagte Beate Schmidt. Natürlich auch ihren heute 86-jährigen Vater Hans Schmidt, der beim Jubiläum 40 Jahre Kleingartenanlage mit einem Traktor Marke Eigenbau den Festumzug mitgestaltete. Allerdings wusste keiner mehr so genau, in welchem Jahr das war.

„Das macht mich wirklich sprachlos, was die Organisatoren hier in unserem kleinen Dorf organisiert haben“, gestand Elvira Simon beim Besuch der Moped-Oldtimer-Schau und bekam dafür volle Zustimmung von ihrem Gatten Dieter.

Von Frank Schmidt