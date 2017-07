Colditz. Ein Lichterlabyrinth aus hunderten Teelichtern tauchte den Eingangsbereich und den Innenhof von Schloss Colditz am Mittwochabend in ein besonderes Licht. Dafür sorgten die sogenannten Mozartkinder vom gleichnamigen Ensemble der Sächsischen Mozart-Gesellschaft aus Chemnitz. Alljährlich veranstaltet diese mit ihren beiden Leitern – der Geigerin und Musikpädagogin Thu Trang Sauer und dem Hornist und Percussionist Mathis Stendike – eine Projektwoche in der Europa-Jugendherberge auf Schloss Colditz.

Ein Lichterlabyrinth aus hunderten Teelichtern bauten im Innenhof des Schlosses Colditz die Mozartkinder vom Ensemble der Sächsischen Mozart-Gesellschaft aus Chemnitz. Quelle: Thomas Kube

Dabei werden in Workshops Musikinstrumente gebaut, Holzschnitte angefertigt, aber auch Zirkusakrobatik einstudiert und dargeboten. Alle Mozartkinder haben ein eigenes Instrument, das sie nahezu perfekt beherrschen. Das Projekt wurde im September 2008 begonnen. Bis 2018 will der Verein genau 100 Mozartkinder ausgebildet haben. Um begabte Kinder aus sozial schwächeren Familien nicht auszuschließen, wurde die Deutsche Mozart-Stiftung eingerichtet, die auch weiterhin Förderer und Sponsoren sucht. Unter dem Motto „Töne machen Bilder“ entstanden dann auch die Lichtinstallationen im Schlossgelände.



Von TK