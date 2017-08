Colditzer Stadtrat bekennt sich zum Wiederaufbau des Sermuther Sportplatzes

Die Anlage von Eintracht Sermuth soll wieder in alter Schönheit erstehen – am angestammten Ort und in gleicher Wertigkeit wie vor der Flut 2013. Für die Instandsetzung von Vereinsheim, zwei Rasenplätzen und einem Mehrzweckplatz stehen der Stadt Colditz als Eigentümerin rund 1,4 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung.