Colditz

Der im Herbst vorigen Jahres bekannt gewordene Rückzug des Vereins Jugendcenter Colditz kam nicht überraschend. Doch er löste einige Besorgnis aus. Im Raum stand die bange Frage: Was wird aus dem örtlichen Jugendzentrum, was aus der Jugendarbeit? Und: Gelingt es dem verbliebenen dreiköpfigen Vereinsvorstand, geeignete Nachfolger zu finden?

Nach LVZ-Recherchen sind mittlerweile die Würfel gefallen. So soll der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung am Donnerstag über den Abschluss eines Kooperationsvertrages zwischen Eigentümer der Immobilie (Stadt) und künftigem Betreiber (Bildungs- und Sozialwerk Muldental/BSW) entscheiden. Geben die Stadtväter grünes Licht, wovon auszugehen ist, würde aus dem Jugendcenter, Wettiner Ring 17, ein Bürgercenter werden.

Stadtgemeinschaftshaus als erklärtes Ziel in Colditz

Ronny Kriz, Projektmanager vom Bildungs- und Sozialwerk Muldental. Quelle: privat

Was es zum Teil ohnehin schon ist, sagt BSW-Projektmanager Ronny Kriz. Ob Gartenverein, Flüchtlingshilfe, Seniorentanzgruppe oder Komitee zur Vorbereitung der Märchenweihnacht – sie alle nutzten die örtlichen Gegebenheiten auf 1500 Quadratmetern bereits jetzt. Stichwort multiples Haus.

Kriz: „Die Funktionen eines künftigen Stadtgemeinschaftshauses könnten ständig variieren. Beispielsweise treffen sich an einem bestimmten Tag die Vereine zum Austausch, am nächsten Tag kommt die Tanzgruppe zum Training, in der Folge berät die Krankenkasse, an den Abenden gibt es Skatturniere, verschiedene Kurse, Ausstellungen oder private Feiern.“ Die Idee sei nicht neu, werde bereits andernorts praktiziert.

Multiple Häuser, so Kriz, könnten die eingeschränkte Mobilität der Menschen im ländlichen Raum kompensieren helfen: Ob Sucht-, Familien-, Schuldner- oder Jobberatung – es gäbe verschiedene Institutionen, die entsprechende Angebote unterbreiteten. Man müsse ihnen nur geeignete Örtlichkeiten zuweisen. Gerade an Markttagen seien Termine geeignet: „Dann kommen Bewohner der umliegenden Dörfer sowieso in die Kernstadt.“

Bewegte Geschichte des Jugendcenters

Der Wettiner Ring 17 ist geschichtsträchtig. Als zu Ost-Zeiten die Neubaublocks wie Pilze aus dem Boden schossen, diente der Flachbau den Bauarbeitern als Stützpunkt. Er wurde wie üblich so konzipiert, dass danach eine Kaufhalle einziehen konnte. Auch in Colditz war das zunächst der Fall. Bis 1994. Dann trotzten um die 15 Jugendlichen der Stadt das Gemäuer ab. Sie wollten ihren eigenen Klub. Der Internationale Bund (IB) übernahm die Trägerschaft. 1996 beendete der IB seine Starthilfe, seitdem betrieben die Jugendlichen das Haus in Eigenregie.

Sascha Schmiedel war langer Vorsitzender des Vereins Jugendcenter Colditz. Quelle: Thomas Kube

Sascha Schmiedel, Mitte 30, selbst Stadtrat und lange Vorsitzender des Jugendcenters, begründete die Auflösung des Vereins mit dem fortgeschrittenen Alter der Mitglieder: „Als wir 2008 den Staffelstab übernommen hatten, waren wir Mitte 20. Jetzt, gut zehn Jahre später, haben wir Jobs und selbst Familie. Wir sind keine Jugendlichen mehr, können unser Bier auch woanders trinken.“

Jugendarbeit soll weiter Schwerpunkt sein

Das BSW ist anerkannter Träger der Jugendhilfe. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Tanndorf gilt mit über 100 Angestellten als einer der größten Arbeitgeber der Region. Entgegen anders lautender Gerüchte war das Jugendcenter zu keiner Zeit geschlossen. Das BSW, das dort schon seit 2013 die offene Kinder- und Jugendarbeit organisiert, zog sich nie zurück. Im Gegenteil: Mit Hasenjagd, Badespaß im Riff oder Besuch des Riesaer Nudelmuseums (Anmeldungen unter Telefon 0176/73 51 17 88) sorgt Sozialpädagogin Maria Sembdner auch während der Osterferien für Kurzweil. Kriz: „Die Jugendarbeit soll im Haus auch weiter Schwerpunkt bleiben.“

Von Haig Latchinian