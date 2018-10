Colditz

Wie viele Purzelbäume braucht es für eine Weltumrundung? Vor dieser Frage standen in der letzten Woche die Kinder in der Schnupperstunde der Sport- und Tanzgruppe des Colditzer Turnvereins. Unter dem Motto „Purzelbäume um die Welt“ hatte der Deutsche Turnerbund dazu aufgerufen, die Rollen bundesweit zu zählen und für eine imaginäre Reise zu sammeln. Die Aktion fand im Rahmen der Europäischen Woche des Sports statt, die Menschen zu mehr Bewegung motivieren will. Seit drei Jahren unterstützt auch der Colditzer Turnverein (CTV) die Kampagne, sodass er seine eigenen Jubiläumsveranstaltungen zeitgleich in der Woche vom 23. bis 30. September abhielt. 15 Minuten lang schlugen beide Kindergruppen Purzelbäume – und brachten so immerhin 215 Überschläge zustande.

Auszeichnung mit der Ehrennadel des Landesturnverbandes

Später folgte der sportliche Höhepunkt für die Erwachsenen: Die erste Colditzer „BeActive & Gymwelt Night“. 110 Personen waren der Einladung in die Sporthalle an der Sophienschule gefolgt und tanzten, schwitzten, lachten und beugten sich zusammen zu Angeboten aus den Bereichen Gymnastik-, Fitness- und Gesundheitssport. „Für uns war das eine große Sache“, sagt Regina Paul, Übungsleiterin und Vorsitzende des CTV. „Und vielleicht der Beginn einer neuen Tradition.“ Sie erhielt während der Veranstaltung mit der bronzenen Ehrennadel des Sächsischen Turnverbands eine besondere Auszeichnung.

Viele Helfer haben an der BeActive-Night mitgewirkt

Obwohl Regina Paul seit über 20 Jahren engagiert ist und den CTV auch für das Gymwelt-Konzept des Deutschen Turner-Bunds anmeldete, kam die Verleihung für sie überraschend: „Ich habe gar nicht damit gerechnet, aber freue mich natürlich sehr, dass die ganze ehrenamtliche Arbeit anerkannt wird.“ Für das Gelingen der BeActive-Night seien aber auch alle Helfer sowie die Förderer, darunter die Stadt Colditz, das Erasmus-plus-Programm und das Bundesministerium des Inneren, verantwortlich.

Am vergangenen Freitag endete dann die sportliche Woche mit einer Wanderung. 27 Personen im Alter von drei bis 75 Jahren begaben sich bei schönstem Herbstwetter auf den Weg vom Waldhaus Colditz bis nach Schönbach. Dort besuchten die Wanderer das Korbmuseum, bevor es nach einer Kaffee-und-Kuchen-Pause am Rastplatz in Zschetzsch wieder zurück ging. Ganz beendet sind die Feierlichkeiten zum Jubiläum damit noch nicht. Sie werden erst mit einem Vereinsfest am 20. Oktober in der Gaststätte Marticke ihren Höhepunkt finden.

Von Hanna Gerwig