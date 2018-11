Colditz

Fern der Heimat, auf dem städtischen Friedhof Berlin-Gatow, findet der 19-jährige Somali Sharmarke Osman Husen seine letzte Ruhe. In der muslimischen Abteilung wird der junge Asylbewerber am Donnerstag, 10 Uhr, im Beisein von Freunden und Somalischer Gemeinde beerdigt. Ahmad Furkan hat sich mit seinem Bestattungsinstitut auf verstorbene Flüchtlinge aus Berlin und Ostdeutschland spezialisiert. Er bestätigt: „Der Leichnam wurde bereits vorbereitet. Wie es bei uns üblich ist, wird der Tote im Sarg beigesetzt. Einäscherungen gibt es nicht.“

Vorgeschriebene Waschung nicht mehr möglich

Auf ein religiöses Ritual aber habe Furkan verzichten müssen – die vorgeschriebene Waschung. Bei dem Zustand des Toten sei die jedoch nicht möglich gewesen. Wie lange der leblose Körper in der Mulde trieb – niemand weiß es genau. Auf dem Totenschein ist der Zeitraum vom 1. bis 5. Oktober als mögliches Sterbedatum vermerkt. Am 25. Oktober wurde die Leiche des bis dahin als vermisst gemeldeten jungen Mannes im Fluss bei Colditz entdeckt und geborgen. Er sei bekleidet gewesen, nur die Schuhe fehlten, sagt Karsten Hellmig, Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr.

Sozialarbeiter Sebastian Koch wird der Beerdigung beiwohnen. Er betreute den Asylbewerber von Anfang an: „Sharmarke lebte zunächst im Wohnheim für unbegleitete Minderjährige in Hohburg. Er arbeitete bei einem Bäcker und gab sich Mühe. Mitten in der Nacht radelte er oft zum Dienst – auch dann noch, als er in die Gemeinschaftsunterkunft nach Grimma musste.“ Irgendwann fehlte ihm die Motivation zur Arbeit. Sein Schützling hatte schwere psychische Probleme: „Sharmarke erlebte auf seiner Flucht nach Europa viel Schlimmes. In berüchtigten nordafrikanischen Lagern hielten ihm die Schleuser das Messer an die Kehle, wollten Geld erpressen.“

„Er hätte jederzeit abgeschoben werden können“

Der ganze Körper des jungen Mannes sei von Narben übersät gewesen, man habe ihn in der Heimat regelrecht gequält, sagt eine ehrenamtliche Betreuerin in Wurzen, die anonym bleiben möchte. Sie und andere hätten nicht verstehen können, wieso er keinen Flüchtlingsstatus erhielt. „Alles fing für ihn so gut an in Hohburg. Er war fröhlich und musikalisch und hatte viele Pläne. Ich denke, er wollte aus dem Leben gehen. Er ist ein Opfer des ganzen Asylverfahrens. Wenn man so will, hätte er jederzeit abgeschoben werden können. Er sah keine Perspektive mehr.“

Amir Mahmoud vom Roten Ochsen in Grimma erinnert sich: „Wir hatten ihn seit etwa einem Jahr in unserer Unterkunft. Er war ein netter Mensch, hatte Depressionen und musste Medikamente nehmen.“ Zuletzt sei der Somali in die Klinik Zschadraß eingewiesen worden. Deren Sprecher Christian Pudack bestätigt das, verweist jedoch auf den Datenschutz. Er dürfe nichts sagen. Als sicher gilt: Der junge Mann verließ das Krankenhaus auf eigenen Wunsch. Da er keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellte, war er nicht im geschlossenen Bereich untergebracht: „Wir sind kein Gefängnis“, so Pudack.

Wie der Somali schließlich in die Mulde geriet und was die genaue Todesursache ist – dahinter steht noch ein Fragezeichen. Sicher dagegen sei, so Ricardo Schulz von der Staatsanwaltschaft Leipzig, dass es keinerlei Hinweise für ein Gewaltverbrechen oder sonst eine Straftat gibt. Das habe die Obduktion ergeben. Unterdessen wurden die sterblichen Überreste durch das Berliner Bestattungsinstitut in die Hauptstadt gebracht.

Colditz muss Teil der Bestattungskosten tragen

In den Papieren wird Colditz als Sterbeort geführt. „Der junge Mann wurde in unserem Gemeindegebiet geborgen, also sind wir für die Bestattung zuständig – das will das Gesetz so“, sagt Silvio Gleffe von der Stadtverwaltung Colditz. Da sich in der vorgeschriebenen Frist weder Familie noch entferntere Verwandte gemeldet hätten, streckte die Stadt den Anteil an den Bestattungskosten zunächst vor: „Wir setzen dabei den üblichen Betrag für eine anonyme Beerdigung auf der grünen Wiese an.“

Den anderen Teil der Summe begleichen Freunde und ein somalischer Verein aus Leipzig. Alle hatten Geld gesammelt. Bestatter Ahmad Furkan: „Ursprünglich wollten wir den jungen Mann in Leipzig bestatten. Doch Berlin-Gatow ist wesentlich kostengünstiger.“ Das islamische Gräberfeld in dem Spandauer Ortsteil sei das größte in ganz Berlin. Sozialarbeiter Sebastian Koch wird bei der Beerdigung am Donnerstag das Muldental vertreten. Er ist erschüttert: „Übers große Wasser ist er gekommen. Über die Mulde ist er gegangen. Welch tragische Verschwendung eines jungen Lebens.“

Von Haig Latchinian