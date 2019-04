Hans-Jürgen Horn, Präsident der Gesellschaft für Fotografie, ist voll des Lobes über die prämierten Arbeiten des Hauptpreisträgers: „ Eberhard Jasinski besticht mit Vielfalt, Originalität und Qualität. Die Jury honorierte vor allem die optische Anziehungskraft, die von seinen Bildern ausgeht.“ Entscheidend, so der Präsident, sei nicht die Wirkung des Erlebnisses auf den Fotografen, sondern die Magie, die von dem Werk ausgeht.“ Die Ausarbeitung zeuge von höchster Meisterschaft, attestiert die Jury. Nach Angaben von Hans-Jürgen Horn beteiligten sich bundesweit 329 Fotografen mit knapp 2500 Bildern an dem Wettbewerb. Zu 80 Prozent handele es sich um Amateure, die Übrigen seien Profis.

Genau dieses Miteinander von Hobby- und Berufsfotografen mache auch die Einzigartigkeit des zum 25. Mal ausgeschriebenen bundesweiten Wettbewerbes aus. In vier Wochen erscheine der Katalog mit den ausgewählten 100 Bildern. Wie immer gehen die Fotos auch in diesem Jahr auf Reisen. Noch bis Mai sind sie in Berlin zu sehen, ehe sie bundesweit gezeigt werden – im Oktober auch in der Heimat des Hauptpreisträgers, in Colditz.

Horn: „Im Rahmen der Jubiläumsausstellung erinnern wir an zwei weitere wichtige Jahrestage – an 180 Jahre Fotografie und den 140. Geburtstag von Oskar Barnack. Barnack gilt als Erfinder der Kleinbildkamera. In seiner Freizeit beschäftigte er sich mit Naturfotografie, war aber wegen seines Asthmas nicht in der Lage, die großen und schweren Platten- und Großformatkameras zu transportieren. „Daher entwickelte er die erste Leica, die die Fotografie demokratisieren sollte. Von da ab war das Metier kein Privileg einiger weniger mehr“, sagt Hans-Jürgen Horn: „Mittlerweile sind auch unsere Telefone mit fotografischen Funktionen ausgestattet – Millionen von Deutschen haben Lust, selber Bilder zu machen.“