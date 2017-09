Cornelia Schneider wird Kantorin in Naunhof

Sie tritt in die großen Fußstapfen, die Espen Melbö hinterließ. Und sie will sie ausfüllen. Am Sonntag wird Cornelia Schneider in der Stadtkirche als neue Naunhofer Kantorin eingeführt, vorgenommen hat sie sich eine Menge. Nicht minder wichtig: Die 53-Jährige wird mit offenen Armen empfangen.