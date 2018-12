Lossatal

Der Brand eines Dachstuhles auf dem Anbau eines Wohnhauses in Dornreichenbach hat am Heiligen Abend sieben Ortsfeuerwehren der Gemeinde Lossatal in Atem gehalten. Gegen 14.30 Uhr, so war von den Einsatzkräften vor Ort zu erfahren, bemerkten die Hausbewohner, eine junge Familie mit zwei Kindern, Qualm und Rauch, der aus dem Dach des Vorbaues ins Freie drang. In den Dachboden befanden sich Heu und Stroh für die Kleintierhaltung der Familie.

50 Löschkräfte aus sieben Ortswehren rückten aus

Etwa 50 Floriansjünger eilten herbei, um den Flammen unter der Dachhaut den Garaus zu machen, noch bevor diese richtig nach außen dringen konnten.

Nach dem Löschen der Flammen schauen die Kameraden nach möglichen Glutnestern. Quelle: Frank Schmidt

Dennoch musste das Dach ein Stück weit geöffnet werden, um ungehindert an Glutnester heranzukommen. Zum Einsatzszenario gehört bei jedem Gebäudebrand auch die Alarmierung der Drehleiter aus Wurzen, die zwar ausrückte, jedoch hier nicht zum Einsatz kommen musste. Schon mit dem ersten Löschangriff konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und erstickt werden. Womit auch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte.

Durch das schnelle Handeln der Löschkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Quelle: Frank Schmidt

Die Brandursache ist unklar und muss ermittelt werden. Im Verlauf des Einsatzes wurde auch vorsorglich der Rettungsdienst alarmiert, erklärte einer der Einsatzkräfte, um die beiden Kinder auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersuchen zu lassen.

Rettungsdienst vorsorglich im Einsatz

Aber hierzu gab es aus medizinischer Sicht Entwarnung, so dass am Ende keine verletzten Personen zu beklagen waren. Erst gegen 16 Uhr hieß es: Feuer gelöscht, nachdem keine Glutnester mehr festgestellt wurden.

Für die Nacharbeiten zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft bedurfte es noch einiger Zeit der Kameraden. Quelle: Frank Schmidt

Doch damit war der Einsatz für die Kameraden noch nicht beendet. Bevor sie zu ihren Familien unterm Tannenbaum nach Hause fahren konnten, mussten sie die Einsatzbereitschaft in den Gerätehäusern wieder herstellen, was auch noch eine gewisse Zeit brauchte.

Von Frank Schmidt