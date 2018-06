Nordsachsen

Ein Dankeschön für alle, die den Landkreis Leipzig und Nordsachsen sauberhalten, wünscht sich die auch für Reinigungskräfte zuständige Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Am Freitag sei der Internationale Tag der Gebäudereinigung, so IG-Bau-Bezirkschef Bernd Günther, der dazu aufruft, den Reinigungskräften an diesem Tag Anerkennung zu zeigen.

„Egal ob Blumen, Schokolade oder ein persönliches Wort – die Geste zählt.“ Laut Angaben der Arbeitsagentur gibt es im Landkreis Nordsachsen immerhin 740 Reinigungskräfte, im Landkreis Leipzig sind es 1300, die einen „richtig harten Job machen, für den man die Beschäftigten auch mal loben kann“, so Günther.

Der Tag der Gebäudereinigung geht übrigens auf einen Streik der Putzkräfte in Los Angeles im Jahr 1990 zurück.

