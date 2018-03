Das Kinderreitfest auf den Böhlschen Wiesen erlebt die achte Auflage

Am 8. und 9. September verwandeln sich die Böhlschen Wiesen zum bereits achten Mal in eine Spiellandschaft für Jung und Alt. Beim diesjährigen Kinderreitfest stellen erneut Kinder und Jugendliche ihr Können in Wettbewerben wie Dressur, Springen, Führzügel, Longieren, Gelände und Voltigieren unter Beweis.