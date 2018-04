Frühjahrskonzert in Grimma: Das Muldental in Wort, Lied und Bild

„Unser Muldental in Wort, Lied und Bild“ lautet der Titel des Frühjahrskonzerts der Gesangsgruppe Grimma, des Männerchores Kohra und der Singegruppe der Volkssolidarität. Chorleiter Ekkehard Schmidt will mit seiner Sängerschar mehr Farbe und Abwechslung in das Konzert am 22. April bringen – und erhielt Unterstützung der Sparkassenstiftung.