Muldental

Die Arbeitswoche neigt sich dem Ende entgegen und so langsam steht die Frage im Raum: Was mache ich am Wochenende? Angesichts der winterlichen Temperaturen wirken ein paar entspannte Stunden auf dem Sofa verführerisch. Doch die Region steht trotz Frost nicht still und es gibt wieder einiges zu unternehmen. Die LVZ liefert den Überblick über ausgewählte Veranstaltungen im Muldental.

Freitag

Das Wochenende läutet die Oberschule Brandis in der Poststraße 20 mit einem Tag der offenen Tür ein. Von 15 bis 18 Uhr können interessierte zukünftige Schüler und ihre Eltern die Bildungseinrichtung unter die Lupe nehmen und mit derzeitigen Schülern und Lehrern ins Gespräch kommen.

Tag der offenen Tür in Brandis. Quelle: Andreas Doering

Weitere Veranstaltungen am Freitag BAD LAUSICK: Kurhaus, Badstr. 35, Haus Herrmannsbad, 16.30 Uhr: Der kleine Rabe und sein Freund, Vorstellung der Puppenbühne Hein. GRIMMA: Buchhandlung Bücherwurm, Lorenzstr. 21, 19 Uhr: Erlesen: Ein Abend zu Kurt Tucholsky, Ursula Kurze aus Dresden wird den Dichter mit Liedern und Lyrik nahe bringen. MÜGELN: Pfarrhaus, Johanneskirchhof 5, 19 Uhr: Kirchenkino: Wie auf Erden.

Sonnabend

Sänger Dirk Michaelis kommt am Samstag nach Naunhof. Quelle: Jaqueline Steiner

Im Stadtgut in Naunhof spielt am Samstag Dirk Michaelis im Bürgersaal. 20 Uhr gehts los.

Weitere Veranstaltungen am Samstag FREMDISWALDE: Fleischerei & Direktvermarktung Schicketanz GbR, Fremdiswalde 12, 10-16 Uhr: Traktoren-Treffen, neben Landmaschinen gibt es auch einiges zu erleben, so kann man Handwerkern bei Schauvorführungen über die Schulter schauen, es gibt ein Geschicklichkeits- und ein Gewinnspiel. GRIMMA: Johann-Gottfried-Seume-Bibliothek, Friedrich-Oettler-Str. 12, 10-17 Uhr: Tag der offenen Tür, alle großen und kleinen Gäste können sich in der Einrichtung umschauen und ein familienfreundliches Programm mit verschiedenen Lesungen genießen. Kinder können zudem basteln, an einem Quiz teilnehmen oder ein Puppentheater verfolgen. Erwachsene können 17 Uhr eine Soiree über Friedrich Schiller und Sophie Albrecht von Bianka Heuser (Theatermanufaktur Dresden) und Johanna Mittag (Sächsischen Staatskapelle Dresden) genießen. GRIMMA: Muldentalhalle, Südstr. 80, 9-12 Uhr: Regionale Berufs- und Studienmesse, der „Berufsorientierungstag“ soll Schülerinnen und Schüler ansprechen, die sich über Berufsausbildungsplätze, Studiengänge und alternative Möglichkeiten des Berufseinstieges in Heimatnähe informieren möchten.

Sonntag

Auf Bibertour durch Grimma. Quelle: dpa

In Grimma treffen sich alle Biber-Fans und Interessierte um 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Hängebrücke. Lothar Andrä leitet durch die Tour.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag BAD LAUSICK: Kurpark Bad, Kurparktor Parkstr., 9.30 Uhr: Unsere Stadt Bad Lausick, Stadtführung. BALLENDORF: Gasthof Haus 16, Alte Dorfstr. 16; 14.30-17 Uhr: Kinderfasching des Ballendorfer Carnevalsclubs. BRANDIS: Fachklinikum, Am Wald, 9 Uhr: Winterwanderung im Gebiet von Brandiser Forst und Kohlenberg, geführte Wanderung mit Jens Müller, Dauer 2,5 Stunden, festes Schuhwerk empfohlen, bei Regen fällt die Wanderung aus. MÜGELN: Marktplatz; 9 Uhr: Winterwanderung mit dem Heimatverein Mogelin unter dem Motto: Wenn’s Lichtmess stürmt und schneit. Unterwegs kann man sich mit einem Becher Glühwein aufwärmen. Bei extremen Schlechtwetter wird die Wanderung um eine Woche verschoben. PANITZSCH: Kirche, 034291 86547, Lange Straße 17, 15 Uhr: Opernarien für Klavier und Orgel, Aneta Ruková (Sopran), Josef Kratochvil (Klavier/Orgel). RÖCKNITZ: Herrenhaus, An der Wasserburg 3, 14-16 Uhr: Schönes Deutschland, Fotoausstellung von Mathias Schneider aus Wurzen und Stefan Ehrig aus Dornreichenbach. SEELINGSTÄDT: Heimatverein, Grimmaer Str. 8, Speicher, 15 Uhr: Geschichten bei Kaffee und Kuchen mit einem Hauch von Nostalgie. WURZEN: Stadtkirche St. Wenceslai, Wenceslaikirchhof 2, 16 Uhr: Orgelkonzert zur Kaffeezeit, an der Eule-Orgel spielt der Kantor der Frauenkirche Grimma, Tobias Nicolaus.

Von LVZ