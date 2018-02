Defekt an Geschirrspüler löst in Grimmaer Plattenbau Brand aus

Grimma. In der Nacht zum Sonntag – Frau Holle hatte gerade begonnen ihre Betten kräftig auszuschütteln – wurden gegen 23 Uhr die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr nach Grimma-Süd in den Nischwitzweg gerufen. Dort hatte in einer Mietwohnung eines Neubaublockes nach ersten Erkenntnissen ein Defekt an einem Geschirrspüler einen Brand verursacht.

Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Sonntag im Wohngebiet in Grimma-Süd im Einsatz. Quelle: Frank Schmidt

Das Glück im Unglück bestand darin, dass die Mieter dem Feuer aus eigener Kraft den Garaus machen konnten, sodass sich die Floriansjünger nur noch auf eine Kontrollfunktion konzentrieren mussten. Auch sind dabei keine Personen verletzt worden.

Das Blaulicht im inzwischen dichten Schneegestöber lockte trotz schon sehr später Stunde viele andere Mieter in dem Wohnblock an die Fenster. Doch nach gut 30 Minuten hatte das ungewöhnliche Farbenspiel ein Ende und fortan rieselte nur noch leise der Schnee.

Von Frank Schmidt