Grimma

Wenn es an allen Ecken und Enden kracht, ist die neue Integrierte Rettungsleitstelle Leipzig überfordert. Das wurde spätestens ersichtlich, als die Sturmtiefs Herwart und Friedericke über den Landkreis fegten. Für solche Großschadenslagen sind deshalb nach Inbetriebnahme der Leipziger Zentrale sogenannte Landfunkstellen im Landkreis etabliert worden, die in ihren Territorien wie Unterleitstellen fungieren.

Kameraden helfen sich mit Einsatzleitwagen

Auch die Stadt Grimma mit ihrer Freiwilligen Feuerwehr ist mit dieser Aufgabe betraut und koordiniert in Extremsituationen die Einsätze im gesamten 217 Quadratkilometer großen Gemeindegebiet. Wehrleiter Michael Grimm (45) beklagt indes, dass der Leitstand im Gerätehaus in der Straße des Friedens dafür immer noch nicht technisch gerüstet ist. Im Ernstfall müssen sich die Kameraden mit dem Einsatzleitwagen (ELW) behelfen.

Laut Grimm fehlt im Leitstand noch die komplette Software zum Abarbeiten der Einsätze ebenso wie die Aufschaltung auf die zentrale Leitstelle. Seine Ungeduld ist nicht neu. Schon vor Jahresfrist hatte der Wehrleiter bezüglich der Landfunkstelle den Finger in die Wunde gelegt. Da waren noch nicht einmal die digitalen Funkgeräte installiert – ein Punkt, der inzwischen abgearbeitet ist.

Engpass erschwert Arbeit der Feuerwehr

„Der Leitstand ist immer noch nicht fertig, er soll ja wie eine Leitstelle funktionieren“, bekräftigt Grimm. Erst mit der entsprechenden Software sei er einsatzfähig. „Die Situation erschwert uns die Arbeit“, sagt der 45-Jährige. Denn den Platz und die Ruhe des Leitstandes gibt es im ELW nicht. Im Fahrzeug geht es laut, wacklig und beengt zu.

Bis die stationäre Landfunkstelle im Gerätehaus auf dem Stand der Dinge ist, könnten die Grimmaer im Katastrophenfall auf den großen ELW des Landkreises zurück greifen, der im Feuerwehrtechnischen Zentrum Trebsen steht. Bislang mussten sie das Fahrzeug nicht holen, beim Sturm Friedericke vor einem Jahr steuerten sie das Geschehen mit dem eigenen Leitwagen. „Wir wünschen uns dringend einen arbeitsfähigen Leitstand“ untermauert Grimmas Wehrleiter. Auch bei Hochwasser soll von hier aus der Einsatz gemanagt werden.

Fehlende Technik öffentlich ausgeschrieben

Landkreis-Sprecherin Brigitte Laux erläutert auf Nachfrage, das die ortsfesten Landfunkstellen mit fest verbauten digitalen Funkgeräten ausgestattet wurden. Mit deren Integration im BOS-Digitalfunknetz seien die Landfunkstellen im Landkreis arbeitsfähig, so auch die der Stadt Grimma. Laux bestätigt jedoch Grimms Kritik-Punkte: „Alles andere geht noch nicht.“

Im Rahmen der Gesamtkonzeption des Landkreises würden weiterführende Ausstattungen, Festlegungen zu Prozessabläufen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden folgen, so die Sprecherin. Damit sollen ihren Worten zufolge funktionierende Befehlsstellen für den Bedarfsfall entstehen. Bei einer Katastrophe solle so auf funktionierende Strukturen in den Städten und Gemeinden aufgesetzt werden.

Start für Landfunkstelle noch offen

Offenbar ist nun Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Nach einer öffentlichen Ausschreibung gab der Vergabeausschuss des Landkreises in der vorigen Woche grünes Licht für die Anschaffung der sogenannten Einsatzunterstützungssoftware. Die Installation und die Schulungen zur Bedienung des Programms erfolgen in diesem Jahr unter Regie des Amtes für Brand- und Katastropenschutz, informiert Laux weiter.

Zug um Zug, also Landfunkstelle um Landfunkstelle, soll so die Verzahnung mit der Integrierten Rettungsleitstelle vorgenommen werden. Ein Datum für Grimma steht noch nicht im Raum.

Von Frank Prenzel