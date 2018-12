Wurzen

Ob sein vielbeachteter 30-Minuten-Streifen über den Schneider der US-Präsidenten zur nächsten Bergfilmnacht im Wurzener Land läuft? „Wohl nicht“, sagt der langjährige Programmdirektor des kleinen aber feinen Festivals rund um die Kletterei. „Ettersberg und Waldkarpaten kommen in dem Beitrag zwar vor – aber er ist alles andere als ein Bergfilm.“

Zwangsarbeit im Steinbruch des KZ Buchenwald

Der 64-jährige Alpinist und Journalist Peter-Hugo Scholz recherchiert seit einiger Zeit über die Zwangsarbeit im berüchtigten Steinbruch des ehemaligen KZ Buchenwald. Auf seiner Suche nach Überlebenden stieß er auf Martin Greenfield. Der 90-Jährige wohnt in New York und gilt seit über einem halben Jahrhundert als Maßschneider der amerikanischen Präsidenten.

Der Film lief inzwischen im Fernsehen. Auch die LVZ berichtete über Martin Greenfield, der einst bei Weimar als Häftling Max Grünfeld von der US-Army befreit wurde und zum Dank die Hand des amerikanischen Oberbefehlshabers General Dwight D. Eisenhower schütteln durfte.

1953 erhielt Greenfield, der in die USA ausgewandert war, einen besonderen Auftrag. Er sollte den Anzug für den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika schneidern. Sein Name: Dwight D. Eisenhower – jener Eisenhower von Thüringen. Das völlig überraschende Wiedersehen der beiden machte damals Schlagzeilen. Seitdem schätzten auch andere Präsidenten Greenfields Nähkünste.

Eine DVD geht auch in die Ukraine

Eine DVD mit dem Film hatte Peter-Hugo Scholz auch in die Westukraine geschickt – nach Pavlovo. Das Dorf in den Waldkarpaten ist Greenfields alte Heimat. Der damalige Budapester Schlosserlehrling war an jenem Schicksalstag des Jahres 1944 gerade auf Besuch in Pavlovo, als in dem 800-Seelenort alle Juden verhaftet und deportiert wurden.

Ortschronist Juri Schypovitsch begleitete Scholz und das Filmteam im Sommer bei den Dreharbeiten durch Pavlovo. Umso begeisterter war er nun, als er das Resultat in den Händen hielt: „Vor lauter Rührung fotografierte er den Umschlag und die DVD – zum Beweis, dass die Post auch wirklich angekommen ist“, freut sich Scholz.

Steve Naumann hilft als Dolmetscher

Scholz lebte lange im Muldental. Dort hat er viele Freunde. Wie den aus Wurzen stammenden Steve Naumann. „ Steve war im Wurzener Gymnasium ein Klassenkamerad meiner Tochter Marlene. Er hat Osteuropa-Wissenschaften studiert, arbeitet heute als Humangeograph und spricht fünf Sprachen, darunter Ukrainisch. Er war in Pavlovo unser Fahrer und Dolmetscher.“

Der Film sorgte in dem langen Straßendorf für einen regelrechten Aufbruch. Chronist Schypovitsch teilte mit, man habe mittlerweile das Geburtshaus von Max Grünfeld ausfindig gemacht, die Synagoge renoviert und den Film im Deutschunterricht gezeigt.

Überwältigendes Echo

Scholz, der bei den Dreharbeiten in dem Dorf mit Waldarbeitern gesprochen hatte, den Konsum besuchte, zum Essen eingeladen und mit Konfitüre beschenkt wurde, freute sich über das Feedback. „In der Neujahrspost an Martin Greenfield werde ich die Neuigkeiten aus Pavlovo übermitteln. Das wird ihn sehr interessieren, zumal seine Enkel Amy und David bei den Dreharbeiten in der Ukraine dabei waren.“

In Pavlovo selbst gibt es keinen Grünfeld mehr. Die gesamte Familie des heutigen Schneiders der US-Präsidenten wurde ausgelöscht. Großeltern, Eltern und Geschwister – sie alle starben in den Vernichtungslagern der SS. Als der künftige Präsident Eisenhower ihm einst auf dem Appellplatz die Hand reichte, ahnte Max Grünfeld noch nicht, dass er bereits eine Waise war.

Englische Fassung des Films

Der Programmdirektor des Festivals am Gaudlitzberg möchte dem vorliegenden 30-Minuten-Stück nun eine erweiterte Fassung folgen lassen. „Es gibt eine Version, die ist im Rohschnitt 72 Minuten lang. Die wollen wir auf 52 Minuten bringen. Das würde dem internationalen Format für längere Dokumentarfilme entsprechen. Vielleicht produzieren wir sogar eine englische Fassung.“

