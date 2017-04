Naunhof. Eine erlebnisreiche Woche liegt hinter 17 spanischen Schülern, die heute Abschied nehmen vom Freien Gymnasium Naunhof. Tage, die vollgepackt waren mit zahlreichen Ausflügen in die Region und einem Projekt, das sie gemeinsam mit den beiden deutschen achten Klassen gestalteten. Tage, in denen sich zwei Kulturen kennenlernten und merkten, dass sie so unterschiedlich gar nicht sind, wie sie annahmen.

Aus Zaragoza kamen die 14- und 15-Jährigen in die Kleinstadt. „Hier ist alles so schön grün“, schwärmt Marta Baselga und schiebt lächelnd nach: „Aber auch kalt.“ Die Temperatur meint sie damit. Dass die Deutschen emotional kühl wären, dachten viele ihrer Klassenkameraden, bevor sie die Realität kennenlernten. „Dieses Vorurteil hat sich aber erledigt“, versichert Lehrerin Moreno Pilar . „Schon unser Empfang war sehr warm und herzlich.“

Mit Plakaten und Blumen hatten die deutschen Schüler mit ihren Eltern die Gäste am Leipziger Bahnhof begrüßt. „Die Familien und unser Förderverein zeigten ganz viel Engagement, nur dadurch war der Austausch möglich“, schildert Spanisch-Lehrerin Anja Blümich, die den Kontakt nach Zaragoza über Freunde und Bekannte hergestellt hatte.

Aufgabe der Schüler, so Spanisch-Lehrerin Beatrice Wagner, war es, ein Basketballturnier zu konzipieren. Sie bildeten zwei Teams, jeweils gemischt aus beiden Staaten, fertigten Trikots mit selbst entworfenen Logos an, komponierten eine Mannschaftshymne, studierten einen Cheerleadertanz ein, bereiteten die Teamverpflegung zu und trugen das sportliche Turnier aus. Fächerübergreifend arbeiteten sie also Hand in Hand.

„Wir haben dabei festgestellt, dass es zwischen uns mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede gibt“, resümiert Coralie Kroner aus der 8.1 des Gymnasiums. Ende September, so sieht es der Plan vor, wird sie mit 16 weiteren Naunhofer Schülern den Gegenbesuch im Gymnasium von Zaragoza antreten.

Von Frank Pfeifer